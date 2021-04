Asegura Ricardo Bours que no abandonará a Sonora

El candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano dijo que trabajará para que los cajemenses no tengan que mudarse a otras ciudades

«¡No puedo ni lavar los trastes! Ahí tengo que echar desinfectante en los trastes para mantener medio limpio», reclama Guadalupe Araujo, vecina de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón.

Ricardo Bours, candidato a gobernador de Sonora, escucha atentamente a Lupita, quien también es comerciante de la zona.

Además de problemas en el servicio de drenaje, la inseguridad se ha apoderado de este concurrido sector de la ciudad. Araujo señala que a partir de las 19:00 horas decide cerrar las puertas del abarrotes que maneja para atender por una pequeña ventana.

El aspirante, de Movimiento Ciudadano, recorrió la zona para posteriormente reunirse con vecinos en un parque cercano, en donde escuchó sus exigencias, quienes también le recordaron su positiva gestión como alcalde de este municipio.

«Vine a darte las gracias enormemente Ricardo, yo del 2002 al 2003 me inscribí a estudiar belleza, me inscribí sin tener nada. Le mandé una carta al aquel entonces presidente municipal Bours, gracias a él soy lo que soy, él me ayudó hace 18 años con mi primer máquina, hubo gente que me dijo que estaba vieja para empezar pero sí pude», dijo una vecina.

Ricardo Bours fue el primer presidente municipal en pavimentar las calles de esta colonia, una acción por la que es aún recordado, por su parte él refrendó su compromiso con los habitantes de estas colonias, asegurándoles que no los abandonaría como lo ha hecho la actual administración.

El exalcalde se reunió también con mujeres empresarias del municipio para dialogar sobre la importancia de reactivar la economía, así como el apoyo a mujeres trabajadoras, de edad avanzada y cómo animar a las jóvenes a votar por una opción distinta.

Resaltó que garantizará la transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos y organismos empresariales:

“De mi van a escuchar transparencia y rendición de cuentas, tenemos que darle confianza a la ciudadanía y fortalecer a los organismos empresariales y a los colegios de profesionistas para que ellos sean quienes lleven la rectoría, que tengan una voz más fuerte, autónoma y verdadera”.

Aseguró que trabajará arduamente para regresarle la seguridad a Cajeme y a Sonora para que mudarse a otros municipios no sea opción para las y los emprendedores.