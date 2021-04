Asegura Gándara empoderará a la sociedad civil

Mi Gobierno empoderará a la sociedad civil y le dará participación en las Instituciones Públicas, así se garantizará tener al frente de las dependencias a personas capaces, no simuladores, expresó Ernesto el “Borrego” Gándara a los nogalenses.

Por ejemplo, el tema de la seguridad se atenderá con personas que han mostrado resultados positivos en su trayectoria, dijo el Candidato al Gobierno de Sonora, incluyendo personas de la sociedad organizada, y lo mismo se hará en Educación, Infraestructura y Salud.

“Primero lo primero es no echarse la culpa unos a otros, lo primero es poner a gente que sepa de las áreas y que se dedique a la Seguridad Pública y no a otras cosas, como también creo lo mismo para otras áreas de Gobierno, tiene que estar el que sabe y tiene que trabajar con los que saben y no muchas veces los que saben no son los especialistas que tienen en el Gobierno, sino con la sociedad organizada”, expuso “El Borrego” Gándara.

El representante de la Alianza “Va Por Sonora”, en compañía de su esposa Pily Madrid y su hija Daniela, sostuvieron una reunión al aire libre con la ciudadanía de Nogales a la que asistieron alrededor de 700 personas, debidamente protegidos para prevenir contagios, ellos se encargaron de externarles su confianza y propuestas para llevar nuevamente al municipio fronterizo al camino del desarrollo.

“Nogales para mí, tiene gratos recuerdos, tiene una gran historia de líderes, profesionistas, empresarios, de gente de la Sociedad Civil, de una comunidad urbana en su mayor parte muy importante en un esquema complicado como lo es estar en la frontera binacional, pero con muy buenas oportunidades que te pueda dar esta quema” expresó Ernesto Gándara.

Y ante todas las propuestas presentadas por el Candidato, se le cuestionó en redes sociales de dónde saldrá el presupuesto para lograr todos sus compromisos con los ciudadanos, por lo que Ernesto Gándara Camou dijo que con la reactivación económica se va a derivar de la eliminación de presupuestos que no ayudan a la ciudadanía, así como lujos y gastos innecesarios, siendo estos ahorros destinados a los micro y medianas empresas, así como a los programas de ayuda a la mujer.