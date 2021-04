Asegura Durazo limpiará el Isssteson

A

Resolver la crisis que experimenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en materia de corrupción, abasto de medicamentos y del sistema de pensiones, se comprometió Alfonso Durazo Montaño.

El candidato a gobernador por la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” afirmó que no le heredará el problema al siguiente gobierno y se abocará a limpiar a la institución y a devolverle su función:

“Yo no voy a patear el bote del Isssteson al siguiente gobierno. Le voy a atorar, me voy a aplicar y lo vamos a resolver. No va a ser de un día para otro, porque ahí es un auténtico cochinero”, sentenció.

Expresó que el rescate de la institución requerirá de la suma de esfuerzos de los trabajadores, de los beneficiarios y del sindicato.

“No puede ser que quienes han servido toda una vida no puedan cobrar su pensión. Que quienes han servido toda una vida como servidores públicos no tengan acceso a atención médica o a un medicamento”, finalizó.