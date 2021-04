Arrollan a hombre en silla de ruedas

Con probables fracturas y golpes en diversas partes del cuerpo, resultó un hombre la noche del miércoles, cuando la silla de ruedas en la que se desplazaba fue impactada por un vehículo.

El accidente sucedió a las 21:00 horas en la intersección de la avenida Ángel García Aburto y la calle Benito Juárez, en la colonia Jesús García.

El hombre con imposibilidad para caminar se encuentra en calidad de no identificado, en el Hospital General del Estado de Sonora.

En el percance estuvo involucrado un pick up de la marca Nissan, línea NP300, color gris, modelo 2017 y con placas de circulación del Estado de Sonora, que era tripulado por Juan Pablo, de 31 años.

A la hora indicada, la silla de ruedas se desplazaba en retroceso y en sentido de oriente a poniente por el carril de estacionamiento del ala norte de la avenida.

Al pasar frente a la casa marcada con número 12, realizó un viraje hacia la derecha y avanzó alrededor de dos metros.

Durante dicha maniobra fue impactada por el pick up, que recorría la calle Ángel García Aburto en sentido de poniente a oriente.

El vehículo golpeó con la parte frontal a la silla de ruedas, proyectándola junto con su usuario, el cual quedó tendido en la superficie de rodamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre incapacitado, que vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla, al que trasladaron a la clínica referida.

Agentes de Tránsito realizaron el informe del percance y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.