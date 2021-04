Aprueban licencia a Celida López

En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la solicitud de licencia de la Presidenta Municipal, Celida López Cárdenas para separarse de sus funciones, y buscar la reelección a su cargo en las elecciones del seis de junio y el hasta ayer síndico Fermín González Gaxiola, rindió protesta como alcalde propietario.

También se tomó protesta a Jesús Benito Pérez Valenzuela como Síndico, durante el tiempo que resta de la administración o la licencia del titular del cargo.

En su discurso antes de separarse del cargo, López Cárdenas manifestó que ser presidenta municipal de Hermosillo ha sido uno de los honores y deberes que han exigido lo mejor de sí.

“Es un honor para mí ser su alcaldesa, me he entregado en cuerpo y alma cada día para rescatar está ciudad. Agradezco el compromiso y el trabajo incansable de un equipo que me ha acompañado, gente honesta, talentosa y capaz, que ama profundamente a Hermosillo, y sobretodo, agradecerle a los ciudadanos por la confianza y el apoyo que nos han expresado en todo momento.

En su mensaje, el presidente propietario, Fermín González Gaxiola dijo estar consciente del reto que tiene a su cargo, porque el esfuerzo que ha realizado Celida López ha superado todas las expectativas que muchos tenían, y seguirán trabajando coordinadamente para sacar adelante la ciudad en este periodo.

“Con esa humildad que me ha dado la vida, que me deja entender que solo podemos ser felices si ayudamos a los demás, si colaboramos en equipo para ayudar a los demás, yo busco esa felicidad. Nunca estuve antes la administración pública, pero desde mi trinchera como maestro universitario hago mis acciones en ese sentido; ahora desde aquí, otro espacio, otro mundo, pero con el mismo compromiso y convicción, seguiré trabajando para ayudar a los demás”, expresó.

Durante la sesión, también se aprobó la revocación de la concesión del relleno sanitario que opera la empresa Técnicas Medioambientales de México (TecMed) desde el año de 1996, la cual tendrá un plazo de 15 días a partir de su notificación, para interponer el recurso de inconformidad ante el Ayuntamiento de Hermosillo o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.