Anota Joseline Montoya un hat-trick

Las Chivas no tuvieron piedad y se ensañaron con las Rayadas. Las rojiblancas liquidaron por goleada de 5-0 a las regias, para colocarse en el segundo lugar general con 36 puntos del Guardianes de la Liga MX Femenil. Joseline Montoya se lució con un hat-trick, la mala noticia es que la goleadora se lesionó al finalizar el juego al doblarse el tobillo izquierdo.

De paso, ante la euforia que abrió el camino a la victoria, Isabella Gutiérrez festejó al estilo de Adolfo «Bofo» Bautista, tal como también lo hizo el sábado pasado Ángel Zaldívar en el Clásico Tapatío ante el Atlas, al armar entre sus compañeras un compás invertido para darse una maroma.

Sin embargo, el primer tiempo no fue tan sencillo como lo señala el marcador, con las Rayadas planteando un juego ofensivo, y en el cual le dio problemas a las Chivas en los primeros minutos al mantener en su poder el balón, y con un remate de cabeza de Desirée Monsiváis que inquietó a Blanca Félix al minuto 14.

Pero a partir del minuto 22, las Chivas tomaron el control y generaron jugadas de peligro con disparos de Susan Bejarano y Joseline Montoya, que les atajó la arquera Alejandría Godínez.

Fue hasta el segundo tiempo cuando las Chivas se desataron y fueron implacables. Las Rayadas se desmoronaron en tan sólo un minuto por dos errores concentración de su defensa. Primero, Rebeca Bernal retrocedió en corto un balón a su portera pero no se percató que Isabella la perseguía y se adelantó a la salida de la portera para tocar al fondo para el 1-0 al 51´. Al 52´, Anette Vázquez arrebató un balón en media cancha, y de ahí filtró a Carolina Jaramillo, quien empujó directo a las redes para el 2-0.

Con las Rayadas descontroladas, las Chivas generaron un penalti a su favor que ejecutó Montoya para el 3-0 al 60´.

Al 67´, Vázquez tocó a Damaris Godínez, quien filtró en diagonal para Montoya, quien sólo tuvo que impactar para escribir 4-0.

Montoya tenía hambre de más, y al 91´ anotó el 5-0 con un golazo al techar a la portera regia.