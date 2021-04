Afecta pandemia economía a mayores de 60 años

Los adultos de 60 a 65 años de edad que están en la economía informal es el grupo poblacional que ha padecido más los efectos de la pandemia de Covid-19, porque no cuentan con una pensión ni reciben el apoyo del gobierno federal, comentó el presidente de la asociación Abuelos Trabajando.

Virgilio Arteaga González, agregó que las personas en este rango de edad que se desempeñaban como paqueteros en las tiendas de autoservicio o vendían algún producto en la vía pública para sostenerse les ha ido muy mal, porque no se les permite trabajar al formar parte de uno de los grupos más vulnerables.

Si las personas que reciben una pensión del Seguro Social y el apoyo de adultos mayores del Gobierno federal no les alcanzan, sobre todo porque las tarifas de los servicios como agua y luz se incrementaron, menos para quienes no obtienen algún respaldo económico y viven al día con lo que ganan, comentó.

Las personas que tienen más de 60 años pero menos de 65 años no les dan trabajo, porque apenas tienen una dosis de la vacuna contra Covid-19, los están condenando a una discriminación, argumentó Arteaga González.

“De acuerdo con la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora de año 2007 y la federal que tiene más años, consideramos que es un derecho humano y jurídico que nos den una compensación por el trabajo que no podemos realizar. Somos los únicos mexicanos marginados al no poder trabajar y no tenemos otra alternativa de hacer home office u otra cosa porque ya no podemos, tenemos el cuerpo gastado”, abundó.

Las autoridades gubernamentales deberían considerar un apoyo, como un vale para alimentos, “lo debería hacer el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Sonora, yo se lo pediría a la gobernadora Claudia Pavlovich y también a Jorge Taddei, secretario de Bienestar”, reiteró.

Hasta el momento no se ha hecho una demanda formal sobre estas necesidades, porque los adultos mayores no se pueden reunir por la misma pandemia, pero las necesidades siguen, puntualizó.