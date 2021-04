Afecta a usuarios desvío de camiones

Muchos esperaron por largo tiempo sin saber que por el bloqueo de calles habían desviado las rutas

Usuarios del transporte público de Hermosillo se vieron afectados ayer por el cierre de calles que realizaron maestros interinos de Sonora, lo que ocasionó que todos los camiones usaran otras rutas para sacarle la vuelta a esas vialidades, y dejo en desamparo aquienes hacen uso de este medio, ya que tuvieron que caminar más o tomar taxi para llegar a sus trabajos.

En algunas paradas ubicadas sobre el bulevar Luis Encinas se podía observar a varias personas esperando el transporte público, debido a que no se percataron que la vialidad se encontraba bloqueada desde la Pino Suárez hasta General Juan Bernardo Reyes, por lo que esperaron más de una hora a esperar una unidad que nunca pasó.

Otras personas que se dirigían hacia el poniente o norte de la ciudad, tuvieron que caminar varias calles de donde se encontraba la parada y agarrar un camión que fuera al Centro de la ciudad, para ahí abordar la ruta que esperaban, toda vez que no tenían conocimiento de que vías alternas estaban tomando el transporte público para seguir su camino.

Algunos operadores que hacían escala en el Centro de Hermosillo, informaban a los usuarios que no había paso por el bulevar Luis Encinas y tendrían que desviarse por diferentes calles para luego retomar su ruta normal, en caso de que alguien fuera a consulta al Hospital General del Estado u otro sitio ubicado sobre esa vía.

“Que mal esta esto, no se sabe por dónde pasan los camiones. No digo que no se manifiesten pero que no afecten, porque uno no sabe por dónde están saliendo los camiones”, manifestó una usuaria de la tercera edad.

Yo tengo rato aquí en la parada y no sabía porque no pasaba ningún camión, hasta que pasó una persona ahorita y me dijo que se estaban desviando por quien sabe que calles porque estaba cerrado el bulevar. Me voy a ir al centro para agarrarlo allá, ni modo”, expresó Conchita.

Cerca del mediodía, se pudo observar varias unidades circulando casi vacías, toda vez que durante la mañana es cuando se le dificultó más a los usuarios ubicar las rutas alternas por donde estaba pasando el transporte público.