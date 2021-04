Afecta a Gio estar en la banca del América

Giovani dos Santos la ha pasado muy mal en la banca del América.

Es su hermano Jonathan, mediocampista del LA Galaxy, quien revela el estado de ánimo del jugador azulcrema, que llegó al club de cara al Apertura 2019, y el cual ahora tiene la incertidumbre porque el club no le ha ofrecido la renovación.

«Parece que Giovani siempre está feliz, que no le importa el hecho de que esté en la banca, que no juegue, pero obviamente la ha pasado muy mal.

«Yo también la he pasado muy mal, el año pasado que no pude jugar. La gente pensaba que estaba de vacaciones, que no quería jugar con Galaxy», expresó Jonathan a TUDN.

Gio ha vivido la mayoría de los partidos convaleciendo de diversas lesiones. Este 2021 tampoco lo ha tratado bien, en particular luego de que Miguel Herrera cuestionara su temperamento. El jugador apenas sumó su tercera titularidad el pasado sábado, en la victoria azulcrema sobre el Necaxa, partido en el que marcó el gol de la victoria.

«Cuando acabé de cenar le mandé mensaje a Gio, hablamos por teléfono y estaba feliz, se lo merece, la verdad es que no la ha pasado muy bien estos últimos meses porque no ha tenido mucha participación con el América», expresó.

Giovani culmina contrato al finalizar esta temporada. Tiene unos cuantos partidos para siquiera poner a pensar a la directiva sobre su renovación.