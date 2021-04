Advierten sobre estafas financieras en redes sociales

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora alerta sobre invitaciones que reciben supuestamente de amigos o contactos en cuentas de redes sociales para realizar desde casa trabajos fáciles y bien pagados, porque los perfiles son hackeados.

Diego Salcido Serrano, director de la unidad, explicó que otra modalidad de extorsión en las redes sociales es cuando un amigo de Facebook hace contacto para ofrecer un trabajo sospechoso como crear contenido íntimo para una plataforma con excelentes pagos.

Realmente se trata de perfiles falsos o hackeados, los cuales son utilizados para engañar y extorsionar una vez que obtienen el contenido.

La recomendación es confirmar la identidad del contacto a través de una llamada telefónica, no proporcionar ninguna información privada, no hacer clic en enlaces sospechosos, ni enviar contenido que no se quiere observar en internet, anotó.

A esta modalidad se le conoce como sextorsión y consiste en la amenaza de revelar información íntima sobre una víctima en caso de pagar lo que se pide.

Los perfiles de los amigos son hackeados, pero es fácil de detectar que son falsos cuando se ofrece este tipo de trabajo, argumentó.