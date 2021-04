Acumula Sonora más de seis mil muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud en Sonora informó que la víspera se confirmaron 11 defunciones y 117 nuevos casos por COVID-19, con lo que se acumulan 6 mil 002 defunciones y 70 mil 053 casos en total desde el inicio de la pandemia en el estado.

Los 11 decesos fueron en nueve hombres y ods mujeres, residentes de: Cajeme tres; Hermosillo dos; Puerto Peñasco, Etchojoa, San Ignacio Río Muerto, Álamos, Magdalena y Navojoa uno cada uno.

Los 117 nuevos casos por Covid, en 65 mujeres y 52 hombres, residentes de: Hermosillo 52; Cajeme 10; Caborca ocho; Pitiquito, Empalme, Huatabampo y Navojoa seis cada uno; Cananea y Guaymas cinco cada uno; Magdalena cuatro; San Luis Río Colorado tres; San Ignacio Río Muerto dos; Puerto Peñasco, Agua Prieta, Nogales, y General Plutarco Elías Calles uno cada uno.

Se confirmaron siete casos pediátricos, en dos niños y cinco niñas; acumulándose mil 281 en total; y no se sumaron casos nuevos en mujeres embarazadas.

Serán más estrictos en filtros

A partir de este jueves los filtros sanitarios en puntos turísticos contra Covid-19 estarán más estrictos, por lo que se pide a la población optar por quedarse en casa para evitar largas filas, indicó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud en Sonora recordó que del 26 de marzo al 11 de abril estarán instalados los filtros en donde personal de salud y de Seguridad Pública Estatal piden a los vacacionistas prueba negativa a Covid-19 ya sea de PCR, antígenos o anticuerpos, para poder ingresar.

Estas pruebas, continuó, no deben exceder las 72 horas de expedición y deben ser otorgadas por laboratorios certificados y firmadas por químicos; solo se excluye de estas a personas que comprueben residencia del lugar con identificación oficial.

‘’En los filtros se están teniendo largas filas. No pierdas tu tiempo, no salgas a las playas ni a los pueblos, evita aglomeraciones, disfruta a tu familia en casa’’, declaró.