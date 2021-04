Acuerdan pelea entre Ryan García y Javier Fortuna

El ganador estará en la contienda para enfrentar a Devin Haney, quien tiene el cinturón más alto del organismo sancionador en la división de las 135 libras

El contendiente de peso Ligero en ciernes Ryan García y el ex campeón Javier Fortuna acordaron los términos para una pelea este verano, confirmó una fuente a ESPN.

En marzo, el CMB le ordenó a García pelear contra Fortuna en una defensa del título interino de peso Ligero del CMB.

El ganador probablemente estará en la contienda para enfrentar a Devin Haney, quien tiene el cinturón más alto del organismo sancionador en la división de las 135 libras.

La ubicación y la fecha aún no se han determinado, pero las fuentes confirmaron a ESPN que probablemente no ocurrirá el 10 de julio, que es la misma fecha que UFC 264 con la pelea de trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier. La noticia de la pelea García-Fortuna fue reportada por primera vez por The Athletic.

García (21-0, 18 KOs) viene de una victoria en enero sobre Luke Campbell, que fue la pelea más dura de la joven carrera del joven de 22 años. Fortuna (36-2-1, 25 KOs), quien una vez fue el campeón de peso ligero junior, ha ganado tres peleas consecutivas desde un no concurso contra Adrian Granados en 2018.

El desarrollo del viernes se produce exactamente dos semanas antes de una oferta monetaria programada si los promotores de García y Fortuna no pudieran llegar a un acuerdo.

García, quien tiene uno de los mayores seguidores en las redes sociales en el boxeo, ha sido visto durante mucho tiempo como uno de los mejores prospectos de Golden Boy Promotions. García derrotó a Campbell con un nocaut técnico en el séptimo asalto a través de un gran golpe al cuerpo, la quinta victoria consecutiva de García por nocaut.