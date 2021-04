Se asentará en Sonora la empresa Black &Decker ¡gran noticia!

Una excelente noticia dio a conocer ayer la gobernadora Claudia Pavlovich con el asentamiento en esta capital de la empresa Black &Decker, la cual generará nada más y nada menos que mil 800 empleos directos.

En realidad es una gran noticia sobre todo en los tiempos que estamos viviendo con una pandemia que no cesa, con empresarios que son cautos para invertir sobre todo en México por falta de confianza en la Federación, sin embargo, la capacidad de gestión de la mandataria ha permitido que las inversiones sigan llegando y lo más importante es la generación de fuentes de trabajo.

Si apenas a principios de semana comentábamos como Sonora se sigue manteniendo como líder en el país en la generación de empleos, este tipo de noticias posicionan al estado no solo en México, sino en el extranjero.

Realmente empresas de la talla de Black &Decker, Amazon, Constellation y las de la industria aeroespacial reflejan no solo la capacidad de gestión de Pavlovich Arellano, sino también la confianza en la calidad de la mano de obra sonorense, que no tiene nada que pedirle a la de cualquier país extranjero y eso nos llena de orgullo.

Y también, como lo hemos comentado con anterioridad es un respiro para los padres de jóvenes que están a punto de egresar y que tienen un abanico de posibilidades para emplearse y no tendrán que emigrar a otros estados o países para mejorar sus condiciones de vida.

Urge vacunar a cuatro mil 418 trabajadores del sector salud

Al igual que lo han hecho en el resto del país, médicos que no están primera fila del combate al Covid-19, en este caso del Hospital Oncológico, se manifestaron ayer en demanda de la aplicación de la vacuna contra el virus, porque consideran que está en riesgo su salud.

Al respecto el representante de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei Bringas, quien también es “la cara” del gobierno federal en Sonora, dijo que la gestión para las citadas vacunas corresponde al gobierno estatal.

Y se le olvidó, o alguien no le pasó el memo, que la mandataria sonorense, Claudia Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Conago, desde hace unas semanas hizo el exhorto a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que se generalice la aplicación del biológico a todo el personal de salud, sin importar si están en combate directo o no al coronavirus.

Lamentablemente, ya conocemos la postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y ha desatendido los llamados, lo que indudablemente pone en riesgo la salud de los trabajadores del sector tanto público como privado.

Por lo pronto, ayer por la noche ya se precisó cuántos médicos están en espera del biológico y en total son cuatro mil 418 personas, 856 médicos, 941 enfermeras y enfermeros, mil 389 trabajadores con actividades relacionadas, esto es, químicos, trabajadoras sociales, nutriólogos, psicólogos, entre otros y mil 232 de personal administrativo.

Buscan que en Sonora inicie programa piloto para reabrir escuelas

Integrantes del movimiento “Abre mi escuela” que supongo está integrado por dueños de escuelas particulares, dialogará hoy con autoridades de Salud con la intención de que se permita iniciar en Sonora un programa piloto para empezar con la apertura de escuelas.

Solo sería bueno que tuvieran en cuenta que todavía ningún maestro ha sido vacunado y el enorme riesgo que ello representaría para ellos y sus familias, porque no dudo que muchos de quienes acuden a escuelas privadas ya hayan recibido en el extranjero su vacuna, sin embargo, en el país el número de inmunizados es escaso y como lo señaló el subsecretario Hugo López Gatell, en tanto no haya un equilibrio en la inmunización habrá riesgos hasta de que el virus mute y se haga más fuerte… Así que no vaya a resultar peor el remedio…