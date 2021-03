Votarán hoy eliminar candidatura de Salgado Macedonio

a Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) remitirá este jueves los informes de ingresos y gastos de las precampañas al Consejo General, incluida la precandidatura del guerrerense Félix Salgado Macedonio.

La Comisión de Fiscalización propondrá al Consejo General del INE, el retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena a Félix Salgado Macedonio por incumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

En su sesión de este jueves, el Consejo General decidirá si se le retira, debido a que ya obtuvo el registro por parte de las autoridades electorales de la entidad.

Luego de una sesión privada de la Comisión de Fiscalización del INE, trascendió la decisión, ya que el guerrerense no entregó sus informes de ingreso y gasto de la precandidatura, lo que es causa de negación o retiro de la candidatura.

La Ley General de Partidos Políticos, artículo 79, numero II dice que «los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.

El artículo 456 de la Ley, en el inciso C) establece el número III, que entre las sanciones a aspirantes, precandidatos y candidatos que cometan irregularidades, está «con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato».