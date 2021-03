Volverá Ringo Starr de gira en el 2022

Aún no se sabe qué ocurrirá con la fecha reprogramada para el próximo 20 de octubre en el Auditorio Nacional

Con paciencia y el ánimo más positivo, rasgos que han caracterizado su vida, Ringo Starr volverá a los escenarios el año que viene o cuando haga falta, pues no es cuestión de poner en riesgo su salud ni la de su gente o de sus admiradores.

«Tuvimos que cancelar todas las presentaciones del año pasado y también pospusimos las de este. La verdad, no quieres presentarte en vivo con protocolos sanitarios ni medidas de distanciamiento social, no sería lo mismo (que los shows de antes).

«Por ello es mejor esperar al año que viene», declaró este jueves el ídolo, en una charla en línea con medios internacionales.

Ringo Starr & His All-Starr Band reagendó para mayo y junio de 2022 varios conciertos que iban a tener lugar este verano en Estados Unidos. Aún no se sabe qué ocurrirá con la fecha reprogramada para el próximo 20 de octubre en el Auditorio Nacional.

«Tengo buenos recuerdos de México, amo la Ciudad de México, tuvimos tres noches fantásticas (en el Auditorio) hace tiempo, íbamos a volver el año pasado», contó el baterista de The Beatles, famoso por interpretar los éxitos «Yellow Submarine» y «Octopus’s Garden».

Emblema rutilante del peace & love, Starr, de 80 años y con el vigor y el entusiasmo de alguien con la mitad de esa edad, publicará mañana el EP Zoom In, material con cinco canciones en el cual echó mano de una legión de amigos, estrellas que formarían una superbanda por antonomasia: Paul McCartney, Dave Grohl, Finneas (hermano y productor de Billie Eilish), Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Joe Walsh, Corinne Bailey Rae y muchas más.