Viudas de policías fallecidos levantan plantón

Las autoridades se comprometieron a iniciar los pagos de indemnizaciones en una semana

Viudas de policías caídos en el cumplimiento del deber levantaron el plantón que tenían desde hace cinco días en dos de las principales vialidades del Centro de Hermosillo, luego de acordar con autoridades estatales un plazo de una semana para realizar los pagos de indemnización que establece la Ley de Víctimas, y que asciende a una bolsa de 50 millones de pesos.

Fue el pasado martes 16 de marzo, que un grupo de 30 esposas de policías fallecidos en enfrentamientos en enfrentamientos cerraron el bulevar Rosales e Hidalgo, y Pino Suárez y avenida Sufragio Efectivo, para exigir el pago que les corresponde por Ley y que se les adeuda desde hace poco más de cinco año.

Dolores Esther Sol Rodríguez, una de las voceras del movimiento, señaló que este martes realizaron una marcha por el bulevar Gómez Farías haciendo paradas en cada semáforo exigiendo justicia social, hasta retornar al lugar donde tenían el plantón, donde minutos más tarde se acercaron autoridades del Gobierno del Estado, Derechos Humanos y la Comisionada Estatal de Víctimas, para dialogar y llegar a un acuerdo.

“Nos pidieron una tregua de una semana para poner todo en orden y a partir de ahí, el primero de abril estarían pagando a cierto grupo de compañeras. No hay una cifra exacta de cuantas, porque ya depende de una tabla de medición que tendrán que hacer para poder determinar cuánto le corresponde a cada familia”, dijo.

Mencionó que a las 14:00 horas, levantaron el plantón como un acto de buena voluntad, y les darán de plazo una semana para que les entreguen el documento o resolutivo donde les señalan las fechas de pago y monto que le corresponde a cada familia.

“Somos 35 familias en total las que estamos e4n ese padrón, porque iniciamos 30, luego se sumaron cinco más, pero esto no quiere decir que se les va a pagar a todas, porque hay quienes tendrán que poner su expediente al día, pero eso no quiere decir que no les vayan a pagar.

Ya abrimos esa brecha de oportunidad que marca la Ley de Víctimas y con esto van a ser beneficiadas aquellas viudas que desconocían que existía este fondo de indemnización”, finalizó.