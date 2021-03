Vinculan a proceso a diputado suplente

Elías M., diputado suplente del morenista Eduardo Santillán, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

La continuación de la audiencia se registró en el Reclusorio Sur a las 10:00 horas.

La defensa del imputado intentó que se admitieran grabaciones del C5, pero el juez de control determinó que no era procedente.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, estos videos son referentes al día de la detención del diputado suplente, después de que supuestamente golpeó a su víctima y ella llamó a la Policía.

Alrededor de las 14:00 horas, el Juez de Control le dictó la vinculación a proceso y dos meses para el cierre de la investigación.

La ex pareja de Elías M. ya lo había denunciado antes en la Fiscalía, pero eso no fue suficiente para que el Ministerio Público pidiera prisión preventiva.

Por ello, el imputado sólo debe cumplir las medidas cautelares de no tener contacto con la denunciante y firma periódica cada quince días.

El 7 de marzo que las agresiones del imputado comenzaron en 2015. Primero la violencia fue verbal, económica y después incrementó a golpes y amenazas de muerte.