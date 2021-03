Vetan al Óscar en Hong Kong por primera vez desde 1969

La ceremonia ha sido televisada en Hong Kong todos los años desde 1969 por TVB en su señal en inglés. Ahora ningún canal emitirá los premios del mes próximo

Los Óscar no se emitirán en Hong Kong por primera vez en más de medio siglo, confirmó el lunes la emisora local, mientras persisten las dudas sobre si los principales premios de Hollywood se emitirán en la China continental.

La ceremonia ha sido televisada en Hong Kong todos los años desde 1969 por TVB en su señal en inglés. Pero ningún canal emitirá los premios del mes próximo .

«Ha sido una decisión puramente comercial la que nos ha llevado a no seguir los Óscar este año», dijo un portavoz de TVB.

La decisión llega después de que Bloomberg News informara a principios de este mes de que el departamento de propaganda del Partido Comunista de China ordenó a sus medios controlados por el Estado que resten importancia a los premios y no retransmitan la ceremonia en directo.

Se cree que la causa es la nominación de Do Not Split, un corto documental sobre las protestas prodemocracia de Hong Kong, así como las cuatro nominaciones para la directora estadounidense de origen chino Chloe Zhao por Nomadland.

Los medios estatales publicaron desde entonces artículos críticos con el documental, mientras que los nacionalistas atacan a Zhao por los comentarios que hizo hace años y que se consideraron críticos con China.

La cadena estatal CCTV, que retransmitió anteriores ceremonias de los Óscar, aún no confirmó si difundirá la ceremonia de este año.