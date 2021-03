Va Madalina Ghenea en pos de México

La rumana, quien ha sido considerada como una de las más bellas del mundo, ha trabajado en videos de Madonna y Eros Ramazotti

La comparan con frecuencia con Sophia Loren, dado su rostro anguloso y su boca carnosa, y en especial por su aire sensual.

Se trata de una actriz nacida en Rumanía, quien ha sido considerada como una de las más bellas del mundo y que deslumbró a los cinéfilos al aparecer en la galardonada cinta Juventud, de Paolo Sorrentino. Su nombre: Madalina Ghenea.

Aunque empezó realizando apariciones en la televisión desde los siete años, fue descubierta a los 14 por el famoso diseñador Gattinoni, quien la llevó a sus pasarelas en Italia y en todo el mundo. Pronto, su belleza e imponente estatura, de más de 1.80 metros, le abrieron las puertas al cine.

Le siguieron videos con Madonna y Eros Ramazotti, fue elegida como embajadora de firmas como Damiani y participó en cintas como Zoolander 2 y la serie Los Borgia. Se ha dedicado a realizar un trabajo social a través de la organización «Artists for Peace and Justice» para ayudar a Haití y además ha colaborado con hospitales de maternidad en su país natal.

Ahora se encuentra en la Ciudad de México, después de visitar Tulum, ya que quiere realizar proyectos en el País y ya ha tenido entrevistas con varios productores para trabajar aquí.

«Me encanta México, creo que tiene mucho que ver con mi país, donde también tenemos raíces latinas. Me he sentido como en casa, y en cuanto al idioma, creo que en poco tiempo podría hablarlo ya que tengo facilidad. Hablo ya cinco», comenta en entrevista esta bella chica que se ha hecho popular en Italia en el programa Bailando con las Estrellas.

Madalina también afirma que comparte con México el hecho de que ambas nacionalidades sufren prejuicios en algunos países, los mexicanos en EU y los rumanos en Europa, por lo que ella tiene la obligación de dar una buena imagen de su país, el cual considera muy bello y amistoso, aunque mucha gente lo conozca sólo como el hogar de Drácula.