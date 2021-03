Va Luis Urías por la consolidación

El sonorense Luis Urías cumplió una gran primera meta en su carrera en 2018, cuando debutó en Ligas Mayores. Para este 2021 aún busca la segunda: Consolidarse.

Entre lesiones, un cambio de organización e, incluso, un contagio de coronavirus el año pasado, Urías, quien estará en su cuarta temporada en la Gran Carpa, tiene apenas 124 partidos.

La clave es la paciencia”, dijo Urías, quien a finales de 2019 pasó de los Padres a los Cerveceros. “Me han pasado muchas cosas que no me han dejado consolidarme, pero trato de no desesperarme, trato de mantenerme libre de presiones, y pensar que mi oportunidad está frente a mí”.

Urías debutó con San Diego en agosto de 2018; jugó 12 partidos antes de lesionarse en la recta final de la temporada. En 2019 tuvo una baja de nivel y empezó la campaña en ligas menores; entre eso y lesiones vio acción en 71 encuentros.

El año pasado, ya con Milwaukee, se lesionó en la primavera y contrajo covid-19 en verano lo que le dejó disputar 41 de los 60 encuentros.

Este 2021 busca apenas estar en su primer día inaugural de temporada, tanto en el roster, como en la alineación.

Es una meta. Lo primero es mantenerme sano, poder estar ahí con el equipo, poder estar en line up y buscar mi primer temporada completa en Grandes Ligas.

Urías era uno de los prospectos más interesantes de los Padres, considerado en su momento como el parador en corto del futuro. Con la irrupción de

Fernando Tatis en la organización, fue desplazado a la segunda base. Ahora Milwaukee lo tiene considerado de nueva cuenta como short stop.

Short stop es mi posición favorita, con esa me firmaron originalmente, pero cuando me pasaron a la segunda base le tomé cariño y cuando regresé al short me costó un poco adaptar mi brazo”.