Va Alfonso Durazo por el cambio

“Inicio hoy el compromiso más importante de mi vida… A nuestro pueblo de Sonora le digo: ¡No les voy a fallar!”, manifestó

Alfonso Durazo Montaño inició su campaña rumbo al gobierno de Sonora con la aspiración de encabezar el mejor gobierno en la historia del estado.

El candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” conformada por Morena, PT, Verde, Nueva Alianza, inició su discurso expresando solidaridad, empatía y afecto con las familias que perdieron un ser querido o que han atravesado problemas de salud con motivo de la pandemia de Covid-19.

Acompañado por su familia, el candidato arribó este viernes a la Plaza Emiliana de Zubeldía en Hermosillo, lugar donde realizó su primer evento de campaña y el cual transmitido por Facebook, para evitar aforos masivos por la pandemia de Covid – 19.

En su discurso hizo alusión a las malas condiciones que prevalecen en Sonora por las políticas públicas implementadas por las administraciones estatales en las últimas tres décadas.

No se gastará nunca más de lo que ingrese al erario, se cerrará la llave a los subsidios fiscales, se evitará duplicidades y se adelgazará el costo excesivo de todas las dependencias empezando con el Congreso del Estado, para que los ahorros se conviertan en becas para los estudiantes de todos los niveles, precisó.

Asumió varios compromisos, entre ellos a pagar la deuda de discriminación e injusticia contra las mujeres, colocando la igualdad de género como eje rector del nuevo gobierno para erradicar todas las formas de discriminación y violencia

Aseguró que su gabinete será mitad hombres y mitad mujeres y propuso impulsar la alerta rosa para localizar de manera inmediata a las mujeres desaparecidas y se regirá con las premisas y las convicciones que marca la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; austeridad, estado de derecho y combate a la corrupción.

“Gobernaremos para las grandes mayorías, para los obreros que buscan salarios mínimos, para los indígenas que claman justicia, para los campesinos y pequeños ganaderos que están al margen del presupuesto para jóvenes, las mujeres que buscan igualdad y justicia, para todos pobres y ricos, teniendo presente que la prioridad siempre serán los más necesitados”, puntualizó.

Salud, economía y seguridad, los retos.

El candidato a gobernador por Morena declaró que la ausencia del gobierno explica los niveles exponenciales de violencia, razón por la cual encabezará diariamente la Mesa Estatal de Seguridad y creará una auténtica Unidad de Inteligencia Financiera para atacar las finanzas del crimen organizado.

“Nada de lavarnos las manos en la tarea de pacificar a Sonora. Nada de echar la bolita para arriba o hacia abajo… No me dedicaré a administrar el caos que priva en el estado en materia de seguridad… Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.