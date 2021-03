Urge Bours por alerta de género en Sonora

El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno estatal, argumento que si lo eligen los sonorenses no estará escondido atrás, sino que estará al frente y acompañando a la ciudadanía

Además de exigir la alerta de género en Sonora, Ricardo Bours Castelo dio a conocer que como gobernador, se contará con mujeres en áreas de bandarillas, jueces calificadores y médicos certificadores, para brindar una mejor atención al género femenino.

En su visita a Nogales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, señaló que también es necesario contar con extensiones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado en esa frontera, así como en San Luis Río Colorado y Cajeme para contar con personal de seguridad pública mejor capacitado, más eficientes en el trato para la población, en toda la entidad.

En relación en materia económica, Ricardo Bours Castelo, dijo que es necesario mejorar las condiciones fiscales para que las inversiones se queden en Sonora, como ejemplo señaló la reducción del impuesto sobre la renta en la franja fronteriza para poder ser competitivos “el estado debe ser facilitador porque urge el trabajo para Sonora”.

Un grave problema en Nogales, como en el resto del estado, es el incremento en el consumo de drogas, y al respecto Ricardo Bours indicó que hay que garantizar los programas de prevención de adicciones para disminuir la inseguridad, además de enfrentarla, con carácter, inteligencia y pantalones.

“Si me eligen los sonorenses no me van a elegir para estar escondido atrás, me van a elegir para estar al frente y acompañado por ellos”, aseveró.

Ricardo Bours afirmó que “en la parte administrativa no me gana nadie, hay que resolver problemas que tiene el estado sin inventar excusas ni culpar a los otros”, para contribuir en la solución de problemas tan serios como el agua y la vialidad que enfrenta los ciudadanos en el municipio fronterizo de Nogales.