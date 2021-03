Tomará la Comuna control de la PTAR

En pocos días el Ayuntamiento de Hermosillo tomará el control de la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, aseveró la alcaldesa Celida López Cárdenas.

La presidenta municipal dio a conocer que el pasado viernes se notificó con la presencia de un notario público a la empresa TIAR Hermosillo, sobre el inicio del proceso de cancelación del contrato de concesión de 14 años, que adquirió en la pasada administración de Javier Gándara.

«Entonces a partir de aquí, nosotros vamos a tomar el control de la planta tratadora. No hay una demanda judicial, nosotros estamos apegándonos al contrato y el mismo contrato incluye el proceso para la cancelación de este contrato de servicios. Los incumplimientos son absolutamente todos”, afirmó.

López Cárdenas, dijo que restan pocos días para que el Ayuntamiento recupere la PTAR y ponerla en funcionamiento a cargo de organismo operador de Agua de Hermosillo.

En la auditoria que realizó el Municipio a la planta en diciembre pasado se detectaron diversas irregularidades en la operación de la misma, como la descarga de aguas crudas en el cauce del Río Sonora, y los llamados “lodos” y biosólidos en los terrenos de la PTAT, entre otros.

Lo anterior, pese a que el gobierno municipal pagaba a la empresa mensualmente 17.7 millones de pesos para el tratamiento adecuado de las aguas negras, y que dejo de pagar por incumplir con el contrato y violaciones a la norma ambiental.

Realizarán pruebas anticovid gratis

Para facilitar a los hermosillenses que van a salir a las playas o pueblos en este periodo vacacional la realización de pruebas para la detección de Covid-19 que exigen autoridades de Salud, el Ayuntamiento de Hermosillo instalará módulos para hacer pruebas de antígenos en la entrada a San Pedro, Bahía de y colonias donde se registra un repunte de contagios.

La presidenta municipal, Celida López Cárdenas, señaló que el gobierno municipal no puede restringir la movilidad por ser un derecho de los ciudadanos, pero si apoyar en la aplicación de 10 mil pruebas para evitar que el virus se propague.

Es por ello dijo, solicitó a autoridades de la Secretaría de Salud que se designen un número de pruebas de las 25 mil que tiene el existencia el Estado, para que se realicen de manera gratuita; aunado a las que tendrá listo el Municipio este fin de semana para su aplicación en diferentes puntos de la ciudad.

«Yo estoy consciente que la Secretaría de Salud decidió pedir pruebas para pasar, pero la verdad es que la gente no tiene dinero para pagarlas; nosotros vamos a poner módulos para poder ofrecer a la gente estas pruebas en la entrada a San Pedro y Bahía de Kino, donde además deberán comprobar su residencia o reservación de hospedaje», dijo.

También realizaran operativos en colonias donde se ha visto un repunte de contagios y retomar estas pruebas pero ahora de antígenos por ser más confiables y económicas que las PCR; además de controlar los aforos en playas como se hizo en el verano pasado.

Recordó que el área de palapas en Bahía de Kino estará cerrada, no así el muelle, donde se prevé tener las Brigadas de Vida para controlar los aforos en ese lugar.

La munícipe insistió en que como autoridad no puede restringir la movilidad, toda vez que la gente es libre de trasladarse a los pueblos, ríos y playas bajo su riesgo, pero como autoridades está el exhortarlos a evitar los sitios aglomerados para prevenir contagios.