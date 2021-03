Tiene «El Checo» Pérez opciones para coronarse

La temporada 2021 está a pocos días de iniciar, y para el ex campeón mundial de 2016, Nico Rosberg, el mexicano Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, y Max Verstappen, apuntan a quedarse con la corona.

La llegada del mexicano a Red Bull ha elevado las expectativas. «El Checo» es conocido por ser uno de los pilotos más constantes y experimentados en el Gran Circo, sin estar en escuderías fuertes ha obtenido 10 podios, entre ellos una victoria.

«Empezamos una temporada en la que para mí hay cuatro potenciales campeones del mundo, y eso es interesante.

«Sí, cada año hay carreras en las que piensas: ‘Vale, ahora puede hacerlo, puede luchar con Lewis’.

«Pero luego Hamilton vuelve y Bottas se queda en la oscuridad. Incluso este año nunca diría: no, Bottas no está en la lucha, porque en una vuelta en seco es muy rápido, siempre es capaz de vencer a Hamilton, pero a la larga, en continuidad, no lo consigue. Y luego, este año, creo que Sergio Pérez también estará en la partida», sentenció el volante germano-finés a la Gazzetta dello Sport.

El próximo fin de semana, se correrá la primera fecha del calendario en el Autódromo Internacional de Bahrein.