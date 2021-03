Tiene «El Checo» futuro en sus manos

El futuro de Sergio Pérez en Red Bull más allá de esta temporada está en sus propias manos, dijo el jefe del equipo, Christian Horner, antes del inicio de la temporada de Fórmula Uno el domingo en Bahréin.

El experimentado piloto mexicano se unió a la escudería como compañero del joven holandés Max Verstappen con la esperanza de pelear por el título y terminar con el dominio de siete años de Mercedes.

Pérez reemplaza al joven tailandés Alexander Albon, quien ahora es piloto de reserva.

«No hay nada escrito de antemano que indique que es solo un contrato de un año», dijo Horner sobre el contrato de Pérez.

«Depende de cómo encaja en el equipo, de cómo se desempeña. Está en sus propias manos».

«Se trata de lo que hacen en el automóvil al final del día… ahora depende de él (Pérez) hacer un buen uso de él», dijo a Reuters.

«El Checo» Pérez ganó el Gran Premio de Sakhir para Racing Point (ahora Aston Martin) en Bahréinen diciembre, su primera victoria después de 190 carreras, lo que lo convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula Uno en 50 años.

Pérez había perdido su lugar en la F1 ante la llegada a Aston Martin del cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel y no tenía adónde ir hasta que Red Bull le lanzó un salvavidas.

«Fue solo un conjunto único de circunstancias… que nos permitió esperar hasta después de la temporada para tomar una decisión. Y el final del año que Sergio tuvo fue tan convincente que no se podía ignorar un talento como ese», añadió Horner.

Horner ha trabajado con el mexicano antes, ya que lo contrató para su equipo Arden de Fórmula Dos luego de la decisión de Red Bull de no llevarlo a su programa de jóvenes pilotos. Pérez luego se graduó en la F1 con Sauber en 2011.

«Tuvo un año brillante en la F3 británica en un equipo modesto y por eso lo llevé a mi equipo de Fórmula 2 y tuvo grandes carreras allí», recordó Horner. «Todavía era muy joven (…) pero con su ritmo de carrera y su tenacidad se podía ver que había mucho talento allí».