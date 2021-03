Tendrá Festival Pa’l Norte edición virtual

Esta edición especial está programada para el sábado 17 de abril teniendo como cartas fuertes de su line up a uno de los DJs más famosos del mundo, Martin Garrix

El rugido musical del Festival Pa’l Norte se escuchará también de manera virtual en este 2021.

Esta edición especial está programada para el sábado 17 de abril teniendo como cartas fuertes de su line up a uno de los DJs más famosos del mundo, Martin Garrix, al cantante urbano Sebastián Yatra y a la banda sueca The Hives.

Antes del festival presencial programada para los días 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de Monterrey, que se anunció recientemente, los organizadores del masivo informaron que buscarán conectar con toda Latinoamérica en esta maratón musical en línea que pretende convertirse en toda una nueva experiencia para los fans.

En un comunicado emitido este lunes, Apodaca Group informó que el show streaming será alterno a la versión tradicional programada para noviembre, incluso varios de los artistas programados en esta fiesta on line llegaron a Monterrey en días pasados para grabar sus números.

Drake Bell, Mau & Ricky, Camilo, Intocable, Mon Laferte, Molotov, Guaynaa, Enjambre, Siddhartha, Caloncho, Leon Leiden, Sabino, Gera Mx y Franco Escamilla también forman parte del cartel.

«La primera edición virtual de Pa’l Norte nos hará viajar a través del espacio, y nos llevará a vivir increíbles momentos en un nuevo planeta donde la música se puede sentir», informaron.