Suspenderán servicio de recolección de basura los días 1, 2 y 3 de abril

Piden a la ciudadanía no sacar las bolsas con desechos el jueves, viernes ni sábado de la Semana Santa

Debido a la Semana Santa, los días jueves primero, viernes , y sábado 3 de abril, no se prestará el servicio de recolección de basura en la ciudad, informó Gino Saracco Morales.

El director de Servicios Públicos Municipales pidió a la ciudadanía no sacar los residuos domésticos a la banqueta, y guardarlos hasta la próxima semana, ya que no pasará el camión recolector por sus sectores.

«Cabe aclarar en el caso de las colonias que cuentan con el servicio de separación de residuos, el servicio se brindará hasta el jueves primero de abril, por lo que solicitamos a todos los ciudadanos que tomen las debidas medidas precautorias», dijo.

Saracco Morales solicitó la comprensión de los ciudadanos por la molestia que estos les pueda provocar durante estos días en que no habrá servicio de recolección de basura.

Asimismo, el funcionario municipal, mencionó que a partir del lunes próximo, se restablecerá el servicio en su normalidad y como se merece la ciudad, en el sector que le corresponde.