Suman las Chivas sexto empate del torneo

Las Chivas vuelven a sumar otro empate que les sabe a poco en el 1-1 contra el Mazatlán.

Al Clásico Nacional contra el América llegarán la próxima semana con seis empates, dos victorias y dos derrotas.

Por décimo partido consecutivo, el Guadalajara vio vulnerada su portería. Los errores defensivos en táctica fija han sido habituales y no fue la excepción ante el Mazatlán.

En un tiro libre, el balón fue peinado y cayó en la zona de Nicolás Díaz, el defensa no tenía marca y logró definir entre las piernas de Raúl Gudiño mientras intentaba achicar, al 6′.

El Rebaño se adueñó el balón y tuvo una rápida reacción, pero sin contundencia. Hasta que Alexis Vega retrasó el balón de un taconazo para Miguel Ponce, y éste, envió un centro milimétrico al área que se conjuntó con la oportuna llegada de Jesús Molina para rematar de cabeza y marcar el tanto del empate al 34′

El capitán rojiblanco anotó su tercer gol en el torneo Guardianes 2021, algo que el contención no hacía en la Liga MX desde el Bicentenario 2010.

Después del gol, los locales no volvieron a inquietar la portería de Gudiño en el primer tiempo.

En la segunda parte, el cuadro sinaloense fue más insistente y el ingreso de Camilo Sanvezzo generó mayor peligro, sin embargo, el equipo careció de contundencia.

Jugadores como Vega, Jesús Angulo, José Juan Macías o Isaac Brizuela sufrieron la férrea marca de los rivales y cuando intentaron a puerta, lo hicieron sin puntería. En los últimos minutos, las oportunidades fueron para los mazatlecos aunque sin éxito.

El empate se consumó 1-1 y las Chivas llegan a 12 puntos, comprometiendo un lugar que le dé tranquilidad en la zona de la clasificación.