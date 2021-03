Suma Juventus nuevo fracaso al ser eliminados de la Champions League

El Porto sorprendió y dejó fuera al equipo de Cristiano Ronadlo, tras caer de visitante 3-2, pero con empate global de 4-4, le dio el boleto a Cuartos al club lusitano

El Porto sorprendió y dejó fuera a la Juventus de la Champions League, tras caer de visitante 3-2, pero con empate global de 4-4, que le dio el boleto a Cuartos al club lusitano, por los tantos fuera de casa.

Un gol al 115′, de Sergio Oliveira, certificó el acceso de los Dragones a la siguiente instancia, pese a que un minuto después Adrien Rabiot acercó a la Juve.

El club portugués sufrió pero supo resistir pese a que se quedó con uno menos desde el 53′.

El mexicano Jesús Manuel Corona salió al 117′ y pudo mecer las redes al 24′, pero su remate fue bien contenido por el portero Wojciech Szczesny.

Oliveira metió disparo por debajo de la barrera al que ya no llegó el arquero Szczesny.

Rabiot le dio oxígeno a los suyos con un cabezazo en tiro de esquina pero ya no le alcanzó para ganar por global.

De hecho, la Vecchia Signora tuvo que venir de atrás luego de verse sorprendido, apenas al 19′, con un penalti convertido por Sergio Oliveira.

La pena máxima de los Dragones fue señalada luego que Merih Demiral derribó en el área a Medhi Taremi.

Fue para el complemento cuando apareció Federico Chiesa con su doblete (49′ y 63′) para darle vida al club italiano, que aumentó presión en el arco rival tras la roja a Taremi.

El delantero del Porto vio la segunda amarilla luego de patear el balón cuando el silbante Bjorn Kuipers ya había señalado falta a favor de la Juve.

Los Dragones resistieron también porque el guardameta Agustín Marchesín tuvo buenas atajadas, como al 4′ que desvió un cabezazo a quemarropa de Álvaro Morata.

El ex arquero del América le taparía otro remate sin marca al español al 27′, y al propio Chiesa al 82′.

Chiesa acercó a los suyos con un remate cruzado luego que que Cristiano Ronaldo le bajó el balón en el área, en el cobro de una falta.

La igualada en el global llegó con un cabezazo a segundo poste, en donde apareció sin marca, tras un servicio de Juan Cuadrado, pese al intento de Marchesín por manotear el esférico.

El Porto también tuvo la suya para ganar el duelo cuando, al 85′, Moussa Marega se coló en el área y sacó disparo que besó las redes del arco, pero por fuera.

Todavía al 93′, un disparo de Cuadrado dentro del área reventó el travesaño del club lusitano.

Hasta que llegó el segundo tiempo extra, en donde sorprendió Oliveira con su disparo por debajo de la barrera, dejando el Porto fuera a la Juventus por segunda ocasión en Octavos con todo y su Cristiano Ronaldo.