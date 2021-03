Sonora avanzará en la inclusión de la mujer

La falta de oportunidades y la igualdad de condiciones en espacios laborales para las mujeres de Sonora es un problema serio que enfrentan día a día, manifestó Jazmín Miranda y le solicitó a Ernesto el “Borrego” Gándara que durante su gestión como Gobernador de Sonora priorice la participación de ellas en la fuerza del trabajo.

“No estamos avanzando tan rápido como quisiéramos por cuestión de género”, manifestó la representante de la CTM y madre soltera de un niño de 12 años, quien conoce en carne propia las dificultades económicas para el sustento familiar y la falta de apoyo a madres solteras con las estancias de cuidado para sus hijos, esto en un encuentro en Cananea con más de 300 mujeres.

“Muchas veces dicen no puedes hacer este trabajo porque no estás apta, que también nos incluyan, así como la inclusión que también sea parte la capacitación, que es muy importante capacitarnos para cualquier trabajo, administrativo, la mujer también puede soldar, manejar bucles, camiones tenemos capacidades para eso y mucho más”, habló frente a las asistentes.

El candidato de la Alianza “Va por Sonora”, escuchó atento la participación de más de 15 mujeres, que, con los debidos protocolos sanitarios como sana distancia, cubrebocas y uso de sanitizante, hablaron en nombre de sus compañeras, amigas, vecinas de Cananea, entre ellas resaltó el mensaje de Jazmín.

“Es importante avanzar en la falta de oportunidades de las mujeres, entender muy bien que son seres humanos competitivos, con capacidad, con talento; darles las mejores condiciones laborales no significa que les facilitemos la vida, sino que la hagamos un poco menos complicada por su esfuerzo heroico, por tener cuidado en el tema de la lactancia y embarazo, reconocer que hacen mucho y merecen mejores oportunidades”, manifestó en el encuentro el “Borrego” Gándara.

Desde su arranque de campaña, el candidato de la Alianza se ha dedicado a presentar propuestas a favor de este sector de la población, como el pago del IMSS para empresas que las contraten, otorgamiento de apoyo a mujeres embarazadas y durante los primeros meses de nacimiento del bebé, y otras opciones para el tema de la reactivación económica y la inclusión.

“Creo que las mujeres son un gran motor y las microempresas también, no es un dinero tirado a la basura, no es populismo el gastar, hay que organizar el presupuesto, no crean que estoy diciendo que va a venir de marte el dinero, es el mismo, pero establezcamos prioridades para reactivar el estado de Sonora y ahí es donde creo los micronegocios de las mujeres y sé que si tienen la fortaleza para cuidar, apoyar y proteger a sus hijos la tienen también para hacer más productiva la vida del estado”, declaró el candidato al Gobierno de Sonora.

Su visita por la Ciudad del Cobre la aprovechó también para hacer un recorrido por el centro histórico y dialogar con comerciantes; no desperdició el viaje y pudo degustar los famosos Tacos de Soto, de la emblemática Cabaña del Tío Tom, instalada en el corazón de Cananea, un sitio añejo y representativo.

También dialogó con Jesús Gallegos Fernández, de la Asociación de Mineros Retirados de la sección 65, quien coincidió en la falta de condiciones para ellos y sus familiares, y pidió apoyo al “Borrego” Gándara una vez que llegue al Gobierno del Estado.