Empezará la prueba vacacional

Que no circularán “Onachafas”

Se sofistican hampones virtuales

Actúa ISTAI contra incumplidos

Empezará la prueba vacacional…Y la que a partir de este “juebebes” y el resto de los días santos, sí que tendrá que “operar con pincitas”, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, de acuerdo a lo adelantado por el secretario de Salud, Enrique Clausen, y es que a petición del propio Ayuntamiento de Hermosillo asumirá la responsabilidad de los protocolos y filtros sanitarios contra el Covid-19 durante la Semana Santa. ¡Zaz!

Más menos así estará el insaludable reto que tendrá por delante Célida Teresa y compañía, para en las presentes “vagaciones” de Cuaresma implementar y hacer cumplir las medidas de sanidad recomendadas por el Consejo Estatal de Salud para los distintos destinos turísticos, a fin de evitar que se disparen los contagios por esa letal enfermedad y eso propicie que se presente la tan advertida tercera ola. ¡Tómala!

O séase quedesde este día, y también incluida la Semana de Pascua, a López Cárdenas le tocará instrumentar las acciones preventivas ya determinadas, en lo que serán los centros de recreo, pero principalmente en Bahía de Kino y San Pedro El Saucito, aunque obviamente que con el apoyo de dependencias estatales y organizaciones empresariales y de la sociedad civil, como la asociación “Hermosillo, ¿Cómo Vamos?”.

Es decir que será un trabajo coordinado, para entre otras estrategias llevar a cabo lo que será la instalación de los retenes para el control vehicular, en los que se pedirá la presentación de pruebas negativas de coronavirus, así como comprobante de reservación de hoteles, o centros de hospedaje, para permitir el acceso a las playas y demás lugares de esparcimiento; mientras que los residentes deberán mostrar un recibo de domicilio. ¡Glúp!

Aunado a que para evitar tumultos, y el que los vacacionistas se enfiesten, no permitirán la operación de expendios y barras de venta de cerveza temporales; como tampoco grupos musicales y música electrónica; y menos pachangas y reuniones sociales en los balnearios; así como casas de campaña para pernoctar, o dormir;así como todo tipo de actividades nocturnas después de las 20:00 horas de la “nochí”, entre otras. ¡Órale!

Así estarán lasrestricciones para que no haya aglomeraciones, porque el Covid no saldrá de vacaciones, de ahí que llegarán al grado de que controlarán los aforos de los paseantes, ya que detendrán el ingreso cuando los cálculos de afluencia sean rebasados, para que no se presenten muchedumbres, y así el salvaguardar el que se respete a Doña Susana Distancia, porque en Kino sólo permitirán 2 mil 500 vehículos por día. De ese pelo.

Por si eso fuera poco también acordaron el mantener cerrada lo que es el área de palapas de Kino Nuevo; así como el área conocida como Kino Mágico, de ahí que únicamente aprobaron la colocación de carpas en la zona marítima federal, pero con una separación de cinco metros, para que no estén “hechos bolas”, y no fomentar el que pudiera darse una propagación del virus, si alguien lograra “colarse” con el mismo. ¡Mínimo!

No obstante y que a partir de hoy la Comuna montará módulos para realizar pruebas de antígenos en la carretera a Kino, además de San Pedro, y en las ramadas de los Yaquis de la ciudad, como una táctica de prevención, pero sólo a un integrante por familia, de ahí que por eso pronostiquenque ahora serán menos los que saldrán, por no todos tener para pagar esos exámenes, además del viaje, por esa ser una condición.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que no circularán “Onachafas”…Quienes se van a quedar con las ganas de salir a “vagacionar” a bordo de sus autos “Onachafas”, son los propietarios de esos vehículos ilegales, al trascender que por el cambio de color verde al amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, es que le dieran pa´ tras a la posibilidad de que pudieran circular por las carreteras de Sonora en la Semana Mayor que ya está en curso.

Al menos esa es la versión que propagaron los cabecillas de algunas de esas ganonas organizaciones que afilian esa clase de “carros chocolates”, entre ellos el mal afamado de Gamaliel Cañedo Maciel, de la Odepafa, al manejar que la Secretaría de Hacienda de Sonora, vía la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), dizque ya les informó que esa opción se suspendió. De ese vuelo.

Aún y cuando más bien pereciera que sólo se trató de una falsedad por parte de dichos promotores del contrabando de unidades americanas, con la finalidad de que sus afiliados renovaran los permisos por los que ahora les cobran anualmente, por décomo a la hora de la hora les están saliendo con que no podrán transitar por las rúas federales, porque de hacerlo se expondrán a que se los quiten, y sin mayores “viríguaciones”.

Es por lo que ahora se están “lavando las manos” como Poncio Pilatos, al pretextar que por subir el riesgo por la citada coloración, es que no les autorizaron la circulación fuera de esta “Capirucha”, como según esto ya lo habían hecho los entes hacendarios, con todo y que nunca se oficializara, al nomás haberse sabido lo que ellos habían venido propalando, y que no se duda y que hubieran sido puras medias verdades. ¡Vóitelas!

Por estar muy raro el que Gamaliel y los “de su especie” adoptaran una actitud por demás complaciente, o “pajita”, cuando antes “se ponían a pegar de gritos”, pero curiosamente esta vez aceptaron “sin chistar” las recomendaciones de las autoridades de Salud, según esto ante el incremento de casos de Covid y para que no aparezca la tan anunciada tercera ola de infectados, porque de lo que se trata es de que no se presente. ¡Ajá!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se sofistican hampones virtuales…Ahora sí que el que prácticamente “ya tiene la boca chueca”, de tanto emitir alertas para prevenir contra los fraudes cibernéticos, es el titular de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, Diego Salcido Serrano, y es que lo que son los delincuentes virtuales cada vez se están volviendo más sofisticados, con tal de estafar a los cibernautas. Ni más ni menos.

Motivo por el cual es que adquiera más relevancia la campaña preventiva denominada “No Caigas”, que de forma permanente han promovido por medio de esa instancia de Seguridad estatal, de la que es secretario David Anaya Cooley, a fin de reducir esos actos delincuenciales, al orientarse a los ciudadanos a través de la cuenta @cibersonora de Facebook, Twitter e Instagram, para intentar impedir que “caigan en el garlito”.

Como en esta ocasión en la que Salcido Serrano está advirtiendo, de que para evitar un posible hackeo de cuentas de Facebook, es que recomiendan no ingresar a enlaces sospechosos enviados por un amigo; y por igual no proporcionar el código de seguridad que llega por SMS, eso derivado de que ya han detectado que esa es la manera en la que los ciberdelincuentes están robando cuentas de la conocida red social. ¡Qué tal!

Casi por nada es que con esas vulneradas en la red está quedando en claro, que ya no se puede confiar ni en los familiares, amigos, o conocidos, a la hora en que se reciben correos y mensajes, por ser el esquema que están usando los hampones para que las víctimas se confíen y los abran, y así poder accesar a sus datos personales para estafarlos, lo que habla de que ya de todo están echando mano para hacerse de dinero fácil.

A tal punto ya ha llegado esa modalidad delincuencial, que hasta los bancos piden no contestar llamadas, por abundar los que se hacen pasar como sus representantes, de ahí que mejor estén recomendando el acudir personalmente con todo y la pandemia; a la parque a los cuentahabientes les han están cancelando lo que es la banca web, o en línea, para que se presenten a firmar contratos, ya que las están “blindando”. A ese grado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Actúa ISTAI contra incumplidos…Los que están sentando un precedente, y además demostrando que sí “tienen dientes” para hacer cumplir la ley, son los del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), cuyo comisionado presidente es Francisco Cuevas Sáenz, al aflorar que acaban de sancionar a cuarenta servidores públicos con 100 y 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA$)por no rendir cuentas claras.

En esos términos está la multada que les aplicara el ISTAI a igual número de sujetos obligados a operar transparentemente, entre otras cosas por incumplir con la obligación de mantener actualizados sus portales de transparencia con la información pública correspondiente, eso al hacer caso omiso al apercibimiento previo que les hicieran, de ahí que al no entender por las buenas, es que procedieran contra ellos por las malas.

De tal forma que no les dejaran “díotra” opción, más que el reportar esas sancionadas a la Secretaría de Hacienda para que se las hagan efectivas, de las cuales 19 son por 100 UMAS, y 21 por 50 cada una, respectivamente, equivalentes a $8,962 y $4,481 pesos, montos que deberán ser pagados por el propio funcionario responsable, por la norma marcar que no pueden ser cubiertas con recursos públicos. ¡Palos!

Para el caso hacer saber que entre los sancionados con un centenar de UMAS están 9 ayuntamientos, una asociación civil y 9 sindicatos reincidentes en esa clase de irregularidade$, entre ellos el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), y los ayuntamientos de Arizpe, Bacadéhuachi, Bacoachi, Cucurpe, Cumpas, La Colorada, San Miguel de Horcasitas, Trincheras y Tubutama. Así la vaquetonada.

Completan esa “lista negra” los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), que por cierto son muy buenos para señalar; así como de la Universidad Estatal de Sonora (UES), del Cobach y del ITSON, además de las organizaciones sindicales de las Comunas de Caborca, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta, y el del organismo operador de agua caborquense. ¿Cómo ven?

Correo electrónico: [email protected]