¡Conmociona accidente aéreo!

Se oponen a filtros sanitarios

“Dan exhibida” a funcionaria

“Cortan de raíz” a ex cabecilla

¡Conmociona accidente aéreo!…Y sí que inició de manera trágica la víspera de la presente Semana Santa, luego de que al medio día del pasado sábado se desplomara una avioneta XB-HSW 401, a dos minutos de despegar del Aeropuerto General Ignacio Pesqueira de Hermosillo con destino a Tucson, Arizona, y en la cual viajabancinco pasajeros, además del piloto y copiloto, con un saldo de seis muerto un herido grave.

A ese punto estuvo la tragedia, luego de que la aeronave presentara un desperfecto después de levantar el vuelo, de ahí que quien la piloteaba le solicitara a la torre de control el regresar a la pista, sin embargo, inmediatamente posterior a ello se perdió la comunicación y desapareció del radar, hasta poco después ser hallada hecha pedazos y humeante, al chocar contra una torre de alta tensión de la CFE. De ese vuelo.

O séase que en un instante se registró ese fatal y comentado percance aéreo que conmocionara a todo mundo y no es para menos, porque tras la colisión tres de los pasajeros y un integrante de la tripulación murieron calcinado en el lugar del siniestro, mientras que otros tres los trasladaron a recibir atención médica de emergencia, entre ellos Leonardo Ciscomani Freaner, subsecretario de Desarrollo Económico del Estado.

Sin embargo siete horas más tarde Ciscomani se sumó a las víctimas fatales, al igual que Óscar Benjamín Rodríguez Barrón, después de que el suceso fuera reportado a las 12:45 horas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), el cual tuvo lugar en el kilómetro 21 de la Carretera 100, que conecta a Bahía de Kino, al Poniente de la ciudad.¿Cómo la ven?

Así que entre la lista de fallecidos están Raquel Tapia Miranda, Verónica Tapia Miranda, Rosella Freaner Figueroa y el piloto José Eliseo Ramírez Heredia; mientras que Javier Laborín Azcárraga milagrosamente aún permanecía vivo, por hasta ahora ser el único sobreviviente, de ahí que las lamentaciones y pésames no se hayan hecho esperar, entre ellas las de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. Ni más ni menos.

Eso luego de que la Mandataria estatal publicara en sus redes sociales: “Mi corazón y el de mi familia están tristes por la pérdida de queridas amigas y amigos, en el accidente aéreo ocurrido esta mañana, entre ellos, Leonardo Ciscomani, funcionario ejemplar de mi equipo de trabajo. Mis oraciones por la recuperación de Javier quien lucha por su vida”, además de publicar una esquela en su cuenta de Facebook. De ese pelo.

En lo que es una fatalidad área que bien no podría ser producto de la casualidad, sino tal vez de que ya era una unidad que estaba muy paseada y volada, porque además de tener más de 50 años en servicio, a la par afloró que ya había presentado varias fallas, que después de ser “arregladas”, la volvían a poner en operación, hasta que finalmente terminó por “irse a pique”, para quedar hecha añicos, además de incendiada. ¡Glúp!!

Y por si eso fuera poco dicho “pájaro de acero” siniestrado, con número de serie 4010234, también tenía otra particularidad, e historia, como es el que en ella también viajaron de Mexicali a Nogales el hoy “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador; y el actual candidato a la gubernatura, Alfonso Durazo, por allá en el 2018, cuando el primero andaba en su campaña en busca de la Presidencia de la República que hoy ocupa.

De tal forma que habrá que estar a la espera de los resultados de las pesquisas que ya llevan a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), y los de Aeronáutica Civil para conocer las causas reales de ese avionazo, cuyos viajeros se especulaba que iban “al otro lado” para “ponerse” la vacuna contra el coronavirus. ¿Será?

Se oponen a filtros sanitarios…A quienes todo hace indicar que les están importando más sus bol$illo$, que el que Sonora haya vuelto al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, es a los comerciantes de destinos turísticos playeros como el de Bahía de Kino y San Carlos, y es que más tardaron en colocar los filtros sanitarios para pedir pruebas negativas de Covid-19, que ellos en bloquearlos y quitarlos.

Más menos así es como están llegando a esos extremos de oponerse a esa medida preventiva que empezaron a aplicar desde el pasado viernes, y hasta el venidero 11 de abril, una vez que concluyan las llamadas Semana Mayor y la de Pascua, con la finalidad de frenar la movilidad de las personas que pudieran estar contagiadas y que aun así “valiéndoles” se aventuraran a “vagacionar”, sin importarles desparramar ese virus. ¡Pácatelas!

Toda vez que a los vendedores de Kino es a los primeros que “les importó un comino” la advertencia que ya hay, de que al paso que va la incidencia de contagiados, lo que es la tercera ola ya está por llegar, y para prueba está no solamente el cambio de coloración que ya se dio, sino también el que la ocupación hospitalaria ya llegó al 17% en los hospitales públicos; y del 6% en los privados, por lo que así se está agravando la cosa.

Por ser los primeros que metieran presión en un retén que instalara la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Policía estatal y municipal, en el punto conocido como “Pulpo Loco”, donde les requerían exámenes contra el coronavirus a los visitantes, o en su defecto comprobantes de residencia, porque de lo contrario les daban pa´tras, y es por lo que “se levantaron en armas”, según esto porque con esa estrategia no les llegarán clientes.

Y como como el mal ejemplo cunde, es que por rumbos de las paradisíacas playas de San Carlos los secundaron otros negociantes de ese ramo, al igualmente “abortar” uno de esos puntos de inspección de sanidad, según ellos por la poca afluencia de visitantes, de ahí que la demanda que externaran, es la de flexibilizar las restricciones, cuando en contraparte el llamado es a no salir de vacaciones. De ese tamaño.

En esos términos está el reto preventivo para el secretario de Salud, Enrique Clausen, en lo que serán los días santos del venidero fin de semana, y es que de acuerdo a la última actualización del Mapa Sonora Anticipa, lo que son Caborca, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa están en Riesgo Medio; mientras que San Luis R. C., Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Agua Prieta y Huatabampo aparecen en Riesgo Bajo.

“Dan exhibida” a funcionaria…Vaya que a la que una vez más “le salió el tiro por la culata”, es la por algo tan llevada y traída cabecilla del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, como lo exhibe “la revirada” que acaba de darle la Secretaría de Hacienda estatal, respecto a las quejas e inventos que se cargaba, dizque porque no le habían hecho llegar en tiempo y forma “la lana” para los partidos políticos.

Porque por encima de las mentiras que aseguran que vociferara Taddei Zavala, dan cuenta que no se espero mucho por la respuesta, luego de que esa instancia hacendaria le mandara a decir que el presupuesto que le aprobara el Congreso del Estado para el 2021 ya se le ha liberado oportunamente conforme a lo programado y que lo que falta por entregar se debe a una omisión del propio órgano electoral que representa. ¡Vóitelas!

Ante lo que concluyen que a “La Lupe” Taddei mínimo “le pegaron” una exhibida como una vil incompetente, por no decir más “fello”, al restregarle que el IEE ha sido omiso al tramitar esos dineros en el rubro conocido como “Gasto Operativo”, por ser una “cachata” que está a su disposición, pero simplemente no la han gestionado, y sin que siquiera hayan justificado ante esa Secretaría el porqué de esa falla. ¡Ñácas!

Tan es así que le aclararan que a la fecha le han cubierto la totalidad de lo presupuestado para lo relacionado con las Prerrogativas de los Partidos Políticos, que asciende a $60.7 millones de pesos; en tanto que el destinado para el pago de Servicios Personales de ese organismo electorero también ha sido completo, habiéndoles transferido hasta el momento $42.5 millones de pesos, por lo que así está su falsedad. ¡Ups!

“Cortan de raíz” a ex cabecilla…Al que terminaron de “darle cuello de raíz”, es al sempiterno cabecilla del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero De$champ$, y es que después de ser destituido por el Gobierno federal de la 4T, todavía pretendía estar en la plantilla laboral, y además de “vagaciones” hasta el 2024, al manejar que nunca había “tomado” descanso. ¡Ajá!

De ahí que el “Presi”, Manuel López Obrador, al enterarse de esa negra intención, o de que se quedaría como “trabajador”, cuando en realidad no se cree que alguna vez haya chambeado, es por lo que le metió presión y le mandara a decir que eso podrá ser legal, pero es inmoral y una vaquetonada, de ahí que no le quedara “díotra” más que presentar su “renuncia voluntaria” para que no le fuera peor. ¡Mínimo!

Pues la aparente “tirada” del mal afamado de Romero Deschamps, era la de mantenerse dentro de la organización sindical hasta la conclusión del mandato de AMLO, con la pretensión de volver por sus fuero$, o a las ratería$ sindicalistas que le imputan, bajo el argumento de que durante el tiempo que fue dirigente no vacacionó, y que en base al contrato colectivo tenía derecho a acumularlas y usarlas. ¡De qué les dan ganas!

Lo que explica por qué le hicieran un exhorto presidencial para que dejara esa ficticia chamba, y el cual acató a partir de que sabe que lo tienen “agarrado” por medio de la Fiscalía General de República (FGR), derivado del cúmulo de demandas que enfrenta por enriquecimiento inexplicable, de ahí que lo más seguro es que dijera, ¡vale más que digan que aquí renunció, que aquí lo encarcelaron!, por existir esa posibilidad.

Es por lo que optara por quedarse con su Ferrari, yates y millones que se sabe que acumuló con cargos a las cuotas sindicales y contrato$ amañado$, a lo que se le sumaría su pensión. Así la leperada.

