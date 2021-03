Rescatarán planta tratadora

Rescatarán planta tratadora…Los que al parecer ya volverán a su nivel, son los manejos operativos de la cuestionada Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), según se deduce del anuncio hecho por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, al adelantar que ya es cuestión de tiempo para que el Ayuntamiento tome el control de esa obra hidráulica por medio de Agua de Hermosillo (Aguah). De ese pelo.

Toda vez que de acuerdo a lo sacado a flote por Célida Teresa, según esto hasta ya les notificaron con Notario y toda la cosa a los de la empresa TIAR Hermosillo, sobre lo que ya sería el inicio del proceso de cancelación del contrato de la concesión por los 14 años que todavía les restaban, y que pactaran en la pasada administración del ex “Presimun” panista, Javier Gándara Magaña, por lo que así estaría el rescate. ¿Será?

Y para el caso es que López Cárdenas apuntillara que no habrá necesidad de entablar una demanda judicial, ya que sólo se apegarán a lo que marca el contrato, que entre otras cláusulas incluye la opción de cancelar cuando se incumpla con los servicios ofrecidos, como ha estado sucediendo, a pesar de que a dicha compañía le pagaban $17.7 millones de pesos mensuales por tratar las aguas negras que descarga la ciudad. ¡Ajá!

Eso porque en la auditoria que les practicara el Municipio en diciembre pasado, les detectaron una serie de irregularidades a la hora de hacer como que operaban, como la de que desechaban los líquidos sin tratar en el cauce del Río Sonora; así como los llamados “lodos” y biosólidos en los terrenos de la misma PTAR, entre otras muchas fallas, que son en las que se basarían para rescindirles el millonario y leonino convenio.

Así que después de semanas de agitación y disputa entre las instancias municipales y los regentedores de ese negociazo redondo, todo hace indicar que la suspensión de esa concesionada será más fácil de lo que esperaba, según se intuye del silencio que han guardado los concesionarios, quienes han hecho valedero aquello de que, ¡el que calla otorga!, después de la sacada a balcón que les diera Célida. ¡Glúp!

Tan dan cuenta que ya va en plena forma la rescatada de esa plantita, en aras de que funcione como debe ser, o “al cien”, y no nada más simuladamente, que hasta se habla de que pudiera ser en pocos días cuando los de Aguah comiencen a manejarla, lo que todavía estaría por verse, por ser muchos millones los que están en juego, a no ser y que ya hubieran llegado a un probable “arreglo bajo el agua”, lo que no se da por descartado.

Más menos así es como pinta el panorama con relación a la PTAR, por lo que de concretarse esa cancelada, sería la segunda que se estaría apuntando la munícipe emanada de Morena, por ya antes haber hecho lo propio con lo que era la prestación del alumbrado público, también por medio de un consorcio privado, que por el estilo terminó dándoles “gato por liebre”, al cobrar carísimo por un servicio que simplemente no lo valía.

Levantan plantón vial viudas…Y después de sentar un mal precedente, por afectar a quienes ninguna culpa tienen, como son los ciudadanos que ni la deben ni la temen, las que levantaron el bloqueo que mantenían desde hace una semana en dos de las principales vialidades de Hermosillo para exigir el pago de indemnizaciones, son un grupo de viudas de policías estatales y municipales fallecidos estando activos.

Ya que haciendo pagar a justos por pecadores, las manifestantes se mantuvieron por varios días cerrando el crucero de la calle Rosales y bulevar Hidalgo, así como el de la Pino Suárez y avenida Sufragio Efectivo, con el consabido caos vial que provocaron, hasta que finalmente lograron un acercamiento y acuerdo con los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y la Secretaría de Gobierno. De ese vuelo.

Al trascender que el pacto al que llegaron, es de que a partir del 1 de abril empezarían a liquidarles a las primeras de una treintena de las que se plantaran de manera permanente en esas céntricas y transitadas rúas, y a las que ya después se les sumaron otras tantas, como supuestamente lo estipula la Ley de Víctimas, que contempla una bolsa de “lana” que asciende a los $50 millones de pesos. ¿Cómo la ven?

Y es que solamente hasta entonces levantaron esa medida de presión que mantenía, para que de nuevo se reanudara la circulación que por todo ese tiempo estuvo “ahorcada”, de ahí que fuera una protesta como no se había visto otra, y no precisamente en cuanto a la duración, sino más bien en lo referente a la afectación, por ser un periodo en el que prácticamente “partieron en dos” la ciudad, en lo que es ese céntrico sector. ¡Ñácas!

Por lo que así estuvo “la estrenada” que le dieran al recién nombrado ni tan nuevo secretario de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón, por lo lento que se viera, a la hora de negociar con los promotores de esa rebelión, que por cierto alguien tuvo que haber alentado y financiado, entre ellos el abogado Rodrigo Salazar Mercado, que es el que a todas luces “pilotea” a las que se “levantaran en armas”. Así la mala percepción.

Ponen en evidencia a la Cidue…Los que sí que se habían tardado en hacer públicas sus soterradas protestas, son los vecinos de la colonia Centenario de Hermosillo, en especial los que habitan sobre el bulevar Hidalgo y las áreas aledañas, por dé a cómo ¡sin decir agua va! les cambiaran el uso de suelo de esa zona, al pasarlo de habitacional a comercial, por lo que ahora abundan bares, restaurantes y oficinas. ¡Palos!

Es por lo que ayer los afectados por esa invasión de negocios escenificaran una manifestación para gritar ¡No más! De esos lugares, al señalar con dedo de fuego que lo que quieren es volver a vivir en paz y con orden, por lo que a ese extremo estuvo la exhibida y el mensaje para el Coordinador de Infraestructura, Ecología y “Subdesarrollo” Urbano (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, por ser al que le compete esa problemática.

Y es que en base a las denuncias que afloraran por parte de quienes habitan ese complejo que se supone que es residencial, y que es uno de los más céntricos y antiguos de Hermosillo, esa situación les ha causado intranquilidad, entre otras cosas por el aumento de tráfico y la falta de estacionamientos, ante el alto número de consumidores que visitan los emborrachaderos que ahí se han instalado, y más durante la noche. ¡Ups!

Sin embargo lo que es hasta ahora nomás los han ignorado, aún y cuando desde el pasado mes de enero de este año ya presentaron un oficio con firmas de los moradores para que atiendan ese problema que les ha significado un desorden, y más que nada en los fines de semana, pero lo que es hasta ahora no han recibido otra respuesta que no sea el silencio de las autoridades municipales, y que es por lo que salieran a la calle.

En ese tono ya está la petición para que se respete la normatividad en ese sector, pero a partir del cómo le ha valido a Carrillo Atondo, que es el que consideran que entregó esas anuencias, es por lo que ya también le hicieron llagar la solicitud al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (Implan), para que les metan reversa a esos permisos que tildan de ilegales, y con lo que han afectado sus patrimonios. ¡Vóitelas!

Suma “Gober” más inversión…Quien vaya que ha seguido sumando en materia de logros económicos, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora anunciaran lo que será la apertura de un nuevo centro de envío de Amazon en esta Ciudad del Sol, que se agregará a los que ya tienen esa empresa de comercio digital en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. ¡Órale!

Casi por nada es que la Mandataria Estatal resaltara y ponderara esa nueva inversión, al reconocer que son de las que vienen a impulsar la generación de más empleos en la Entidad, en beneficio de las familias sonorenses, pero además destacando que son resultado de las acciones que se han llevado a cabo para lograr la reactivación económica de Sonora y de esa forma contrarrestar los efectos de la pandemia el Covid-19.

En esos términos está ese avance económico que no es producto de la casualidad, como lo remarcara Jorge Vidal, en su calidad de secretario de Economía, al apuntalar que la manera en que se ha trabajado y cabildeado con Amazon, sobre todo desde el inicio de la epidemia sanitaria, es por lo que en parte ahora se consiguiera esa sede de distribución, la cual agilizará la entrega de paquetes en el Norte del País. ¡Qué tal!

Es por lo que Vidal Ahumada diera más detalles sobre ese moderno sistema distribuidor, mismo que se construye en más de 500 mil pies en el Parque Industrial de Hermosillo, el cual a la fecha lleva un avance del 30%, y que genera plazas laborales desde la edificación del inmueble, hasta lo que será la operación de esa filial de carácter mundial para atender las solicitudes en el Estado y el Noroeste de México. Así el acierto.

Ya que permitirá crear chambas directas e indirectas, tanto a la hora de montar el edificio, como en lo que ya será la operación, con las personas que recolectarán, empacarán y enviarán los pedidos a los clientes, a la par que también fortalecerá la proveeduría local, lo que permitirá que los miembros Prime de esta “Capirucha” reciban las entregas el mismo día, y lo que es al siguiente los de Obregón, Guaymas, Nogales y Navojoa.

