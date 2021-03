Están policías ¡cuesta arriba!

Llama “Gober” a la legalidad

Dicen en PAN: ¡Eso es “Toño”!

Será el Síndico alcalde interino

Están policías ¡cuesta arriba!…El que sí que ¡la tendrá cuesta arriba!, es el primer Patronato de Seguridad Pública de Hermosillo al que acaba de tomarle protesta la alcaldesa, Celida López Cárdenas, en aras de mejorar la calidad de vida e imagen pública de los policías municipales para dignificar su chamba, eso por ser de sobra conocido que no gozan de muy buena fama, sino todo lo contrario. De ese pelo.

Pero como no hay “píor” lucha que la que no se hace, es por lo que manejan que así estará la misión casi imposible que tendrá por delante el presidente de ese organismo, Ramón Ángel Ortega Navarro, como es la de rescatar la credibilidad de los agentes de la corporación hermosillense, con la finalidad de abonarle a su bienestar social y el de sus familias, bajo la base de que no todo está perdido en el ejido, como dice el dicho.

Ya que en base al plan que se trae Celida Teresa, la intención es la de promover accionesque fomenten el desarrollo profesional, personal y familiar de esos guardianes, como sería mediante la capacitación y formación académica, para que eso redunde enmejores condiciones laborales para reforzar la labor heroica que realizan la mayoría de ellos, salvo los que en su momento han dejado mucho que desear. ¡Vóitelas!

Ciertamente que sí que hace falta el que se recobre la confianza ciudadana en las fuerzas policiales locales, como lo está impulsando López Cárdenas, para que los hermosillenses tengan otra percepción de su actuar, y no únicamente la de que siempre tratan de sacar ventaja, por no decir más “fello”, por lo que así que ese será el reto, y prácticamente empezando de cero, si se parte de que la gente no tiene un concepto positivo de ellos.

Tan es así que bien sabido que a los gendarmes casi en ninguna parte les ofrecen créditos para “no batallar con ellos” a la hora de cobrarle, por tener fama de que terminan amparándose en la charola policial que portan para sacarle la vuelta a sus deudas, de ahí que sea algo que se pretende erradicar, para contrarrestar toda clase de leyendas urbanas que les suman en contra, como parte de un proceso de dignificación. ¿Será?

Y para ese efecto manejan que va tan en forma ese proyecto de depuración policíaca, que ese nuevo ente creado con un sentido salvador presidido por Ramón, incluso contará con nombre y oficinas propias para llevar a cabo es labor, que entre algunas de las estrategias que de entrada implementará, están la de establecer convenios con diferentes organizaciones para conseguirles beneficios extras. ¡Mínimo!

Con ese fin es que manejan que crearánalianzas con diferentes empresas para que los “Polis” cuenten con acceso a programas de apoyo en general, así como a servicios médicos privados a precios preferenciales, además de medicamentos con costos especiales, porque la idea es la de respaldarlos en todos los sentidos posibles, e incluyendo a sus clanes familiares, para que sea un apoyo integral. Ni más ni menos.

Llama “Gober” a la legalidad…Quien vaya que no se anduvo por las ramas para señalar con todas sus letras, que la democracia requiere de equilibrios e instituciones fuertes donde todas las opiniones cuenten, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el marco de la firma del acuerdo al que ayer convocara el “Pejidente”, Manuel López Obrador, en favor de la legalidad del proceso electoral que ya está en puerta.

En esos términos es que Pavlovich Arellano “pusiera los puntos sobre las íes”, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al ratificar el compromiso de los integrantes de ese frente, en lo referente al respeto absoluto a la institucionalidad y con apego al marco normativo que rige al País y a las Entidades federativas, y ahora para lo que se avecina en materia de cuestiones electorales.

Al Claudia apuntillar, que “la Conagoestá comprometida con la participación ciudadana y con el irrestricto respeto a todas las voces, a las consonantes y a las disonantes, porque todas, absolutamente todas, enriquecen el diálogo nacional, porque una vez que los ciudadanos deciden quien ha de gobernar, entonces todos construimos los consensos necesarios para que ese gobierno al que aspiran los ciudadanos sea posible”.

No en balde es que la Mandataria sonorense resaltara ante los 31 ejecutivos estatales y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que el compromiso es con el equilibrio de poderes, donde la sociedad mandata al Estado a través del poder Legislativo; mientras que el Ejecutivo obedece y actúa conforme a la ley; a la par que el judicial imparte justicia y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano. Así de claro.

Es por lo que apuntalara que: “Así, con ese compromiso, con esa convicción y con esa voluntad acude la Conago al llamado del Presidente, porque sabemos que la democracia debe cuidarse, fortalecerse, abrazarse porque no hay una mejor forma de Gobierno que aquella donde todas las expresiones son respetadas y consideradas, no hay desarrollo económico posible si no hay apertura y disposición al diálogo”. ¡Órale!

De ese vuelo estuvo el posicionamiento de Pavlovich, en una cumbre en la que se llamara a “jugar limpio” en el rubro electoral, para que no haya más límites que el marco de las leyes en ese ámbito. A ese grado.

Dicen en el PAN: ¡Eso es “Toño”!…Y después de muchos “jalonellos”, donde ahora sí que terminaron por decir ¡eso es “Toño”!, es por rumbos del Partido Acción Nacional (PAN), al salir no humo blanco, sino más bien azul, con relación a la designación del candidato a la alcaldía de Hermosillo por la alianza Va Por Sonora, que conforman con el PRI y PRD, al destapar a Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez. De ese vuelo.

Por lo que así estuvo la definición de la Comisión Permanente del blanquiazul, en pro de la candidatura del también ex diputado y ex alcalde de Guaymas, al ser elegido por unanimidad, o el voto de sus 35 miembros, como parte de una selección interna que tuviera lugar la noche del pasado lunes, y con el que se nominaron a un total de 13 candidatos, para igual número de alcaldías, con miras a los comicios del próximo 5 de junio.

Aún y cuando la joya de la corona es la postulación del “gallo” para la Capital, como lo exhibe el como todavía de última hora hubiera quienes metieran presión por sus abanderados, como lo hicieran los seguidores de Norberto Barraza, que era otro de los aspirantes, quienes al grito de ¡la raza con Barraza! se hicieran presentes en la sede del TaliPAN, pero con todo y eso “ese arroz terminó de cocerse” en favor de Antonio.

Es por eso de las expectativas que todavía ayer había, tocante a las reacciones que pudiera generar esa nominación del “Toño” Astiazarán, después de que dejara en el camino a Barraza Almazán, y al actual dirigente estatal priísta, Ernesto “Pato” De Lucas, que también la quería, y es que hasta se hablaba de una posible ruptura de ese bloque aliancista, pero a como se dieron las cosas, finalmente no se llegó a tanto.

Y más por ese espaldarazo abrumador que tuviera Astiazarán Gutiérrez de los panistas, que es a los que les tocaba elegir a quien buscará quitar a los morenistas de las Presidencia Municipal naranjera, después que los tricolores colocaran a Ernesto Gándara Camou como el abanderado a la gubernatura, como parte de una repartición de candidaturas. ¿Cómo la ven?

Será el Síndico alcalde interino…Y con respecto a la sucesión por la presidencia municipal de esta Ciudad del Sol, la que finalmente ya ayer dio color, es la “Presi” capitalina, Célida López Cárdenas, al anunciar que ya formalizó su petición de licencia con la intención de relegirse, de cara al venidero proceso electoral, por lo que quien quedará en su lugar como alcalde interino, será el Síndico Fermín González.

En lo que es una separación del cargo con el que consideran que López Cárdenas estará “soltando las amarras”, para de aquí pa´l real dedicarse en cuerpo y alma a la campaña proselitista que tiene por delante, en cuyo ínter le estará encargando interinamente “el changarro” a González Gaxiola, quien es un maestro izquierdoso y sindicalista de la Universidad de Sonora (Unison) que estará llegando a esos niveles.

Toda vez que a cómo están marcados los tiempos electorales, Célida tendría que registrarse antes del 8 de abril en el Instituto Estatal Electoral (IEE), de ahí que deberá separarse de esa función antes de ese día, y es que a finales de este mes darán a conocer los resultados de la encuesta nacional que realiza el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) paradefinir a los contendientes a esos puestos. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que ya hiciera público el nombre de Fermín para que sea su sucesor durante ese periodo electorero, con todo y que tendría como limite hasta el 7 de abril para pasarle la estafeta, o la responsabilidad de seguir manteniendo la operatividad de esta “Capirucha”, por lo que así estará el buen ejemplo de congruencia que estará dando, por aquello de que “no puede chiflarse y comer pinole a la vez”. ¡Qué no!

De tal suerte que para quienes les quedaban dudas, con eso se confirma que lo que es López desde hace rato que ya estaba más que “amarrada” para intentar repetir al frente del Ayuntamiento, y con el plus extra que le aportarán los resultados que ha conseguido en su actual gestión municipal, después de que empezara con muchos saldos negativos en las diferentes áreas del Municipio, los cuales poco a poco ha ido subsanando.

