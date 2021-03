Es Sonora de los más violentos

Es Sonora de los más violentos…Y se acaba de confirmar lo que ya es toda una insegura realidad, como es que la Entidad ya se encuentra entre las más violentas del País, y específicamente en la zona Noroeste, junto con Baja California, al encabezar las estadísticas en cuanto a homicidios dolosos, de acuerdo al informe mensual dado a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). ¡Zaz!

En lo que es una estadística que viene a confirmar el fracaso que ha sido la estrategia en esa materia implementada por el actual Gobierno Federal de la 4T, con todo y las promesas hechas por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, porque lo que es la recién creada Guardia Nacional, que han tomado como estandarte para disfrazar la inseguridad reinante, ha servido para muy poca cosa, o casi casi para nada. De ese pelo.

Y una prueba de ello es la región sonorense, donde a pesar de que ya han abierto varios cuarteles, y según esto enviado unos 2 mil 689 efectivos de esa nueva milicia, lo cierto es que los asesinatos de alto impacto han ido al alza, y para evidencia está el que ya se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional con esa fatídica cifra, en base a un acumulado que comprende de enero-febrero, el cual fue ventilado por la misma SSPC. ¡Glúp!

Aún y cuando todavía se está muy lejos de BC, donde en ese mismo lapso se registraron 5 mil 200 asesinados, quedando en segundo lugar en esa mortífera numerología, solamente por debajo de Guanajuato, sin embargo es algo a lo que no quiere llegarse, pero de la Federación sólo se ha tenido como respuesta la misma cantaleta, como la de que incrementarán la presencia de más federales. ¡Ajá!

En tanto que en lo que tiene que ver con los municipios más inseguros se está por el estilo, por Cajeme estar entre los 15 considerados como más prioritarios, y en el que aparece Tijuana punteando con más ejecutados, aunque los linderos cajemenses“no hacen malos quesos”, como lo exhibe el que en enero mataron a 63, y en febrero a 96, y así se ha seguido creciendo en ese apartado. ¡Palos!

A ese grado está siendo rebasada la táctica federal, a la hora de intentar combatir al hampa identificada como del crimen organizado, y para seña está que por estos lares ya se están suscitando hechos violentos que nomás se veían en el Sur de México, como lo reflejan los bloqueos ocurridos en las regiones que van de Caborca a Sonoyta, así como en la de Magdalena y Santa Ana, aunque ya están bajando hasta Imuris. ¡Vóitelas!

Así han estado las matazones entre los grupos delincuenciales que se disputan la plaza, y además con un abierto desafío para las autoridades policiales y militares, como lo pone de manifiesto el que en Obregón en días pasados hasta les enviaron unas coronas intimidatorias con el nombre de varios de los “jefes”, con la leyenda de: DEP -descanse en paz-, las que les dejaron frente al Instituto Tecnológico de Monterrey. ¡Ups!

Más menos así ya anda de desatada la “maña”, y sin que le pongan freno, y un síntoma más de eso es que también se supiera que el pasado sábado en la Central Camionera de la ciudad obregonense rafaguearan a una mujer que esperaba al autobús, y es que a pesar de la “vigilancia” que hay en ese lugar, varios hombres armados ingresaron y tirotearon a Dalia V., de 34 años de edad, dejándola gravemente herida. ¡Ñácas!

¡Restringirán acceso a pueblos!…Con todo y que es algo que ya se veía venir, a partir del cómo ha repuntado la pandemia del Covid-19, pero la que sí que es una mala noticia para los que gustan de visitar los pueblos del Río Sonora, es que en la ya inminente Semana Santa restringirán el acceso a los mismos, de ahí que las mayorías se quedarán con las ganas de pasearse y relajarse por esos lugares. ¿Cómo la ven?

Eso luego de la confirmación que hiciera el coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Ricardo Vázquez Aguayo, derivado de que los contagios de ese mal se han incrementado, así como la ocupación hospitalaria y los fallecimientos, los cuales ya rebasaban los 68 mil 900 infectados, con casi seis mil muertos, de ahí por qué Hermosillo ya regresó al color amarillo en el mapa Sonora Anticipa. ¡Pácatelas!

Y es que cada municipio se basa en su autonomía para determinar las restricciones de ingreso para la gente foránea, en aras de proteger a sus pobladores para que los visitantes no los contagien, al punto de que en muchos de ellos en su momento ya han implementado “toques de queda” para sus propios moradores, como una forma de prevenir la propagación del virus, y de esa forma mantener una baja incidencia. ¡Mínimo!

Luego entonces es por lo que en esta ocasión con más razón lo estarán haciendo con los forasteros, de cara a lo que será la venidera Semana Mayor, ante lo que se da por descontado que al igual como lo harán con las personas que pretendan ir a las playas, muy seguramente que a los que dejen entrar también les requerirán las pruebas negativas de PCR o antígeno para que comprueben que están libres de ese bicho. ¿Qué no?

En lo que es una disposición que no descartan que hará que muchos cambien de planes, porque será un gastazo extra que no tenían contemplado, por ser exámenes que cuestan “una lana”, y multiplicado por la familia más, lo que explicapor qué ya aflorara que comenzaron a darse cancelaciones por quienes ya tenían reservaciones en los destinos playeros, y no es para menos, porquese saldrían de presupuesto. ¡Ouch!

Van a paso lento las vacunadas…Vaya que lo que comprueba que el actual proceso de vacunación contra el Covid va pa´ largo, es el dato revelado por el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, tocante a que hasta hoy en día en el Estado se han aplicado 101 mil 605 vacunas a los adultos mayores, de un total de 350 mil que hay, lo que equivale un 29% de ese sector poblacional. ¡Órale!

Porque a ese paso no se ve pa´ cuando puedan terminar con la inmunización de la población adulta, y es que a la par han estado vacunando al personal de Salud, del que ya se contabilizaban 23 mil con las dos dosis, y 17 mil con una sola, porque ya casi se cumple el primer tercio del año, y no completaban ni la tercera parte, de ahí que a ese ritmo no se cree que vayan a concluir ni con ellos en el presente año. ¡Así la duda que hay!

Ya que así ha estado la distribución de las que 141 mil 605 que han llegado y puesto hasta ahora, partiendo de lo ventilado por Taddei Bringas, en lo que es una campaña nacional que todavía dependerá del cómo continúen llegando a México, al estarse a expensas del abasto del extranjero, por aquí todavía no tenerse una propia, lo que es obvio que hará que todavía se retarde más ese esquema de protección.¡Eso dicen!

En lo que es algo de entenderse, porque según lo expuesto por el de Bienestar, cada vez que arriba un lote del extranjero lo asignan de manera equitativa entre los Estados, eso en función de los habitantes que tengan, y como Sonora representa el 2.5% de todos los residentes mexicanos, es por eso que en esa pequeña proporción también son los envíos, lo que lleva a explicar por qué no se ha avanzado mucho. Ni más ni menos.

No obstante y que ya ha trascendido de viva voz del propio “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, el que tiene toda la firme intención de que a la comarca se le dé prioridad en esa jornada de inmunizadas, para que sea de las primeras en que quede completado el cuadro, y hasta incluyendo al profesorado, eso como resultado de la buena relación que ha entablado con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. ¡Qué tal!

Refuerza alcaldesa la seguridad…Quien ha seguido haciendo la diferencia en materia de seguridad, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y paramuestraestá que todavía se comenta que recién le entregara12 nuevas patrullas tipo pick-up y 8 cuatrimotos a la Policía Municipal, así como uniformes para los agentes, con una inversión de $16 millones de pesos, por lo que así ha seguido el rescate de esa corporación.De ese vuelo.

Si se analiza que después de que Célida Teresa se encontrara con las unidades policíacas más mínimas al inicio de su trienio, así como con un equipamiento “que estaba como para llorar”, lo que es a la fecha ya son 172 vehículos nuevecitos los que han adquirido en lo que va de su administración, de ahí porque en la ceremonia de entrega dijera que: “Vamos a seguirle echándole muchas ganas para seguirlos equipando”.

Pues esta vez lainversión para la compra de esas “pericas” -qué moderno- significó una erogación de $7 millones 146 mil 660 pesos de recursos del Municipio; mientras que las 8 motos de cuatro ruedas se adquirieron por medio del programa del Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) del Gobierno “federico”, a un costo de un millón 996 mil pesos, lo que habla de que ha estado haciendo rendir los dineros municipales.

Pero por si eso fuera poco López Cárdenas también continúo uniformando a los gendarmes, al ahora invertirse $7 millones 778 mil 992 pesos del Fortaseg, en kits de prendas que incluyen pantalón, camisa, kepí y botas tácticas, a fin de que anden presentables y no dando lástima como en el pasado reciente, cuando en muchos de los casos se les veía hasta remendados, y en carros policiales todos destartalados. A ese grado.

Es por eso que sea más notorio y visible ese nuevo acierto de la “Presimun” emanada de Morena, y el que es evidente que le abonará a su intentona releccionista para permanecer en ese cargo por otro periodo, como igualmente le sumará lo que ha hecho en el área de Servicios Públicos, principalmente en lo relacionado con la recolección de basura, por ser de los dos servicios más básicos en los que se fija y demanda la ciudadanía.

