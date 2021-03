¡Pedirán prueba! para playas

¡Pedirán prueba! para playas…Y para minimizar los riesgos, es que ahora estarán llegando a los extremos de pedir pruebas de Covid-19 a los que pretendan ingresar a las playas en la ya próxima Semana Santa, como parte de una estrategia para evitar una tercera ola de contagios, por el aumento en la positividad de casos que ya se está presentado en el Estado, lo que podría hacer que retroceda en el semáforo federal.

Así está esa medida extrema dada a conocer en la actualización del Mapa Sonora Anticipa del pasado sábado, entre algunas otras, a raíz del peligro que existe de que Sonora pase del color verde al amarillo, como ya lo hiciera Hermosillo, al que poco le duró el gusto de estar en esa coloración, y ahora con el riesgo latente de llegar al naranja, en caso de que la ciudadanía no le baje a la movilidad. De ese pelo.

Con todo y que es una mala sintomatología que ya se veía venir, a partir del como la población se empezó a volcar a los balnearios y lugares turísticos, y eso ha provocado que la incidencia de contagiados se dispare del 17% al 29%; mientras que la ocupación hospitalaria ascendió del 11% al 17%, de ahí por qué están radicalizando las acciones restrictivas de cara a la a las “vagaciones” de Cuaresma, y no es para menos.

Razón por la cual es que el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen, confirmara que entre los requerimientos para los que quieran ir a tostarse la epidermis a los destinos playeros y los centros de recreo, ahora está el que tendrán que presentar un examen negativo de coronavirus, el cual no deberá tener más de 72 horas de expedición por un laboratorio, así que deberán portar original, copia y ticket de pago. ¡Palos!

Toda vez que del 26 de marzo al 11 de abril de enfrente, que es cuando tiene lugar ese periodo de asueto, colocarán filtros sanitarios en las carreteras, playitas y los principales puntos de turismo visitados por la gente, a fin de checar el dato y “tomarle el pulso” a los que se la jueguen al vacacionar, en aras de verificar en que condiciones de salud andan, y que no vayan a desparramar el virus. Ni más ni menos.

Para el caso es que a los ciudadanos también les requerirán reservación de hospedaje, o comprobante de domicilio, y quienes no cuenten con esos requisitos solo podrán ingresar a esos sitios de 8:00 a 15:00 horas, mientras que los primeros tendrán horario abierto, ya que lo que son esas áreas se cerrarán al público a las 8 de la “nochí”; mientras que ahí la venta de alcohol quedará prohibida, al igual que los eventos masivos.

Eso sumado a que en ese mismo lapso de los últimos de marzo y primeros de abril ya señalados, los restaurantes dejarán de operar y servir a las 22:00 horas -10 de la noche-; aunado a que los centros nocturnos y antros tendrán sus puertas cerradas, con la intención de que haya menos movimiento, por lo que así les estarán restringiendo a la pachanga cuaresmal en sus diferentes modalidades, para que no se deschonguen.

Lo anterior derivado de que esos insaludables indicadores no auguran nada bueno, sino todo lo contrario, de ahí que ya estén previniendo, antes que tener que lamentar, y es que como diría el desaparecido cantante Juan Gabriel, ¡pero qué necesidad! De andar en la calle, cuando “el horno” todavía no está para “vagacionar”, y es quede acuerdo al último saldo ya se iba en camino a los 69 mil envirulados, y casi 6 mil muertos. ¡Vóitelas!

Exhibe “Gober” buen manejo…La que sí que se le adelantó al movimiento “ciudadano” denominado “Abre mi escuela”, que surgiera recientemente para meterle presión a un posible regreso a clases, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, según se deduce de lo adelantado por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que le darán prioridad a la Entidad con el envío de vacunas contra el Covid para ese fin. ¡Órale!

Y es que en base a lo expresado y destapado por López Obrador en su conferencia mañanera, dizque a recomendación del Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, incluirán a la región entre las primeras en las que vacunarán a todos los adultos mayores, así como a lo profesores, al igual como lo harían con Campeche y Chiapas, por también ser de las que desde hacer rato que están en tonalidad verdosa. ¡Qué tal!

En lo que es una buena nueva que refleja que así ha estado el buen manejo de la mano izquierda que ha mostrado Claudia, tocante a la relación que ha entablado con Andrés Manuel, y más ahora que cuenta con una cachucha extra, como es la de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), lo que lleva a explicar porque podría estar siendo tomada como punta de lanza, con referencia a ese plan que están por aplicar.

Es por eso de la importancia de que el territorio de por estos lares se mantenga en riego bajo en la semaforización de la Federación, cuya nueva condición se conocerá el venidero fin de semana, cuando tenga lugar el nuevo corte que hacen cada 15 días, porque de eso dependerá que se mantengan esos saludables apoyos de parte de AMLO, sobre todo en lo que tiene que ver con el probable retorno a las aulas. ¿Qué no?

Lo que deja en claro porque ya han anunciado que estarán rigorizando los esquemas de prevención, en el marco de lo que será la Semana Mayor, para que las mayorías no le bajen a la precaución, en caso de animarse a salir a vacacionar, porque eso redundaría en que se eche a perder “el alivio” que hasta hoy se ha logrado, lo que implicaría el volver a mayores niveles de confinamiento, lo quele daría largas a las escuelas.

¿Van por carros abandonados?…Dan cuenta que el que esperan que no vuelva a ser “pura llamarada de petate”, es el operativo que recién anunciaran en Hermosillo para retirar los carros abandonados de las calles, y es que por encima de los centenares de notificaciones que les han enviado a sus propietarios “cochinones” que los mantienen en la vía pública, sigue sin solucionarse esa denunciada problemática.

Ya que según la nueva advertencia lanzada por el director de Servicios Públicos Municipales, el cada vez más esbelto de Gino Saracco Morales, porque sí que estaba muy pasadito de peso, los dueños de esos vehículos tienen tres días para por las buenas retirarlos, si están afuera de sus casas, o talleres mecánicos, o de lo contrario serán objeto de un multón hasta de $9 mil pesos, y después trasladados al corralón. ¡Pácatelas!

Si se analiza que entre los que agarran como estacionamiento permanente las vialidades, y los que invaden las calles con esos “carruajes”, son los que provocan que se obstruya el tráfico vial y peatonal, y que es por lo que una vez más están prometiendo proceder para que respeten el Bando de Policía y Buen Gobierno, así como los consabidos reglamentos que hay al respecto para regular esos excesos. De ese vuelo.

Por lo que habrá que ver si Saracco Morales cumple su palabra de empezar a levantar ese carrerío que está a la buena de Dios en las diferentes rúas de esta Ciudad del Sol, y cuyas colonias en las hay más presencia de ellos son las de Pueblitos, Palo Verde, El Jito y Tierra Nueva, entre otras, y es que derivado de lo que adelantara, asegura que muchos ya están optando hasta por meter esas chatarras rodantes a sus cocheras.

Y para el caso es que a Saracco le mandan el dato de una calle donde hay una invasión de esos automotores en toda la cuadra, como es en un taller ubicado sobre la Everardo Monroy, esquina con Heriberto Aja, ante lo que habrá que ver si actúan en consecuencia, aunque lo que es hasta el pasado viernes no se había visto que se abocaran a atender ese “pitazo” que les dieran, por lo que habrá que ver su en los venideros días. ¿Será?

Dejarán de buscar a “perdidos”…Con el que sí que van de mal en “píor”, es con el creciente problemón de las desapariciones de personas, que hoy por hoy ya suman más de 77 mil en el País, por ser un drama social al que los diputados y senadores de Morena pretenden “darle la espalada”, al promover una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se desatienda del mismo.

Y es que a pesar de la oposición que ha habido en ese sentido, hasta por el mismo Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, lo que son los “levantadedos” morenistas y sus aliados han seguido con esa reforma para que los de la FGR “se laven las manos” y ya no contemplen dentro de sus funciones esas búsquedas, es decir, ahora sí oficialmente. ¡Zaz!

Lo que lleva a explicar por qué los grupos de colectivos de madres buscadoras que han surgido en México, ya han “puesto el grito en el cielo”, y no es para menos, porque si de por sí hasta ahora prácticamente las han ignorado, al nomás no ayudarlas en esas labores de rastreo, “pos” ahora con más razón las mandarán “por un tubo”, ya que con esa modificada dicha dependencia de “injusticia” ya no tendrá ninguna responsabilidad.

No en balde es que sea uno de los tantos retrocesos que ha propiciado el llamado gobierno federal de la 4T en el actual sexenio, y es que en igual de ir pa´delante, han ido para atrás en la mayoría de los ámbitos más sentidos de los mexicanos, como en este caso en el que tiene que ver con quienes desaparecen, no obstante y que en el último tiempo ha registrado un aumento, de ahí que Sonora esté entre los diez primeros lugares.

Porque eso daría pie para que otras instanciastambién se desatiendan, como sería la de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, a cargo de José Luis González Olivarría, cuando no ha resultado muy movido.

