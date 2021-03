Darán un u$o extra a puentes

Causan caos viudas de policías

“Se van de paso” con ruleteros

Bajan las fiestas por los antros

Darán un u$o extra a puentes…Y aunque es algo con lo que no se hizo mucho ruido, pero el Ayuntamiento de Hermosillo acaba de firmar un convenio con la empresa RDO Metro Services S.A., para otorgarle una concesión y colocar áreas comerciales bajo dos puentes, con lo que “matarán dos pájaros de una pedrada”, porque por un lado sacarán “lana”, y por otro darán seguridad en esos lugares. De ese pelo.

Porque en base al pacto acordado y del cual diera detalles el Síndico Municipal, Fermín González Gaxiola, tendrá una duración de diez años, con la posibilidad de ampliarse, y que le significará al municipio un ingreso anual superior a los $2.3 millones de pesos, por los pasadizos ubicados frente al Estadio “Héctor Espino”, en bulevar Luis Encinas y Solidaridad; y otro a la salida sur de la ciudad, en bulevar Vildósola y Periférico Sur.

Pues a partir de lo detallado por González, por el primero estiman cobrar unos $895 mil 956 pesos al año; en tanto que por el segundo serán alrededor de 1 millón 334 mil 226 pesos por el mismo periodo, a razón de $50 pesos mensuales por metro cuadrado, y con cláusulas muy precisas que especifican el tipo de comercios que pueden instalar ahí, ya que no permitirán la venta de alcohol, ni nada que ponga en peligro a la ciudadanía.

En lo que es parte de un plan que cabe apuntillar que se habían tardado en implementar, como el que ya existe en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, con el que obtienen un doble beneficio, y es que además de que son áreas “muertas” que posibilitan el generar recursos mediante esos arrendamientos, a la par permiten el mejorar la imagen urbana, por generalmente ser guaridas de vagabundos.

Así que en vez de que esos sitios sigan siendo hasta “nidos” de malvivientes, como sucede actualmente, en detrimento de la seguridad de los ciudadanos, que por algotemen pasar por ahí, es que ahora hasta serán generadores de dinero, lo que servirá para que les den mantenimiento; aunado a que serán en instalaciones provisionales, porque en cualquier momento pudieran solicitarles que se muevan. Así la condición.

Es por eso de la buena impresión que de entrada causara esa positiva conveniada con la citada compañía, por lo que ojalá y que sea el inicio de esa medida, para que dentro de poco hagan lo mismo con los terrenos aledaños de los otros puentecitos que hay en esta Capital, como el localizado sobre el bulevar Morelos y Periférico; así como el de los bulevares García Morales y Quiroga, lo que todavía estaría por verse. ¡Órale!

Causan caos viudas de policías…Con las que está semana afectaron a terceros, o a quienes “ni vela tienen en ese entierro”, es con la serie de protestas que han venido realizando un grupito de esposas y familiares de policías fallecidos que son azuzadas por un abogado de nombre Rodrigo Salazar, como lo denota el que por varios días han bloqueado el cruce de la calle Rosales y bulevar Hidalgo. A ese grado.

De tal forma que ya se imaginarán el caos vial que han provocado con esa cerrazón de vialidades que llevaran a cabo, sobre todo en las llamadas “horas pico”, o cuando más tráfico hay, por todo mundo ir camino a sus ocupaciones, de ahí que han tenido un efecto contrario, con relación a la demanda que se cargan desde hace rato, dizque para que las viudas de los agentes reciban una partida de $10 millones aprobada para ese efecto.

Al existir un sentir y malestar en general, sobre todo de los que han quedado “atorados” en ese trafical, de que podrá ser muy justa su exigencia, pero lo que no se vale es que perjudiquen de esa manera a la ciudadanía para darse a notar y meterle presión a las autoridades y obtener una respuesta, porque lo más justo y lógico es que fueran y las bloquearan a ellas para que los atendieran. Así la percepción negativa que han propiciado.

Es por lo que consideran que el tal “picapleitos” de Rodrigo, sí que se ha pasado de grillo y revoltoso, por dé a cómo están demandando el cumplimiento de la ley, pero pasando por encima de ella, en perjuicio de las mayorías, al momento de alterar e impedir el libre tránsito, e incluso amenazando con que si no les otorgan lo que piden, se mantendrían con esa clase de plantones por más tiempo. A ese extremo el exceso.

Derivado de que así están los gritos y sombrerazos que ahora se traen para que les hagan llegar la “lana” correspondiente al 2021, y de la que sobra apuntar que Salazar sí que debe llevar$e su “buen tajada”, como para llegar a ese grado de lanzar a las calles a las exhibidas doñas y su parentela, eso en detrimento de los ciudadanos a los que dejaran bloqueada y buscando una deviación para llegar a sus destinos. ¡Vóitelas!

“Se van de paso” con ruleteros…Está más que evidenciado, que los que ¡se están pasando! a la hora de pedir la mejoría de los camiones urbanos de Hermosillo, son los de la agrupación Vigilantes del Transporte, que es piloteada por Alfonso López Villa, al ahora proponer establecer ruleteros exclusivos para los estudiantes, ante un posible regreso a clases, por el Semáforo Epidemiológico Nacional estar en verde.

Y es que partiendo de la “ideota” expuesta por López Villa, el plan es que asignaran “rulas” extras a las flotillas que ya están con rutas definidas, a fin de que el estudiantado que asista a los planteles no tenga necesidad de enfrentar las aglomeraciones de pasajeros que se presenta, como una manera de no ponerlos en riesgo ante el coronavirus, y así minimizar la incidencia de la propagación con esa movilidad escolar. ¿Será?

Para el caso se están basado en los recursos que cada año se etiquetan como subsidio gubernamental para garantizarle dos viajes gratis diarios a los alumnos, y que en el presente 2021 ascenderán a $208 millones de pesos, pero pasando por alto que los tiempos de epidemia y carestía no están para esa clase de exclusividades, si se analiza que ante la falta de pasaje los concesionarios apenas salen con los costos. De ese vuelo.

Lo anterior explica porque en el último tiempo ha habido menos de esas unidades circulando de ahí que de volverse a las aulas, es obvio que seguirán operando como siempre, es decir, trasladando a todos los pasajerosjuntos, por mantener bajos sus gastos operativos, independientemente que no sea lo más recomendable para que no se contagien, como ha venido ocurriendo en los momentos más graves de esa emergencia. ¡Zaz!

No en balde es que a raíz de eso lo más probable que al también vocero de esos vigilantes transporteriles le manden decir que se vale soñar, por encima de que dijera que cabildearía con los diputados del Congreso del Estado la opción de llevar a la práctica esa alternativa en pro del alumnado, para que llegada la hora no se conviertan en un foco de transmisión para sus familias, derivado de que para ellos no hay vacuna. ¡Ups!

Bajan las fiestas por los antros…Sin ser brujo ni nada que se le parezca, pero lo que podría estar originando que los ciudadanos ya “le estén bajando” a las fiestas escandalosas en los domicilios particulares, a pesar de estarse en semáforo verde, es la reapertura y extensión de los horarios en antros, bares y cantinas, por ya tener la opción de “agarrar la fiesta” fuera y no en sus casas, lo que al final les sale más barato.Así el dato.

Y para muestra está el reporte que hiciera el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Ramón Hernández, que comprende del 7 al 14 de marzo, en el que atendieron 225 denuncias de reuniones familiares, con 3 multas de hasta 150 Unidades de Medida y Actualización, lo que significó una disminución del 32.4% en comparación con la semana anterior, del 1 al 7 del mismo mes, en que fueron 298, con 6 sanciones.

En esos términos está la reducción de esas pachangas, siendo en esta ocasión los más fiesteros los de las colonias de Las Lomas, Solidaridad, Los Pinos, Villas del Rey y Unión de Ladrilleros, aunque son menos a las que antes se reportaban por subirle de volumen a sus aquelarres, sin importarles el alterar el orden entre sus vecinos, de ahí que a algunos les saliera caro el festejo, con multones de más de $13 mil pesos. ¡Qué tal!

Ante lo que cobre relevancia la propuesta que han hecho los de la asociación de antreros, bares y demás de esos congales, para que no los obliguen a cerrar en la ya próxima Semana Santa, por considerar que con eso se fomentaría que la ciudadanía aprovechara el asueto cuaresmal para volver hacer sus fiestones domiciliarios, con los trastornos que eso conlleva, como ya ha quedado más que comprobado. ¿Cómo la ven?

Luego entonces es que aún esté en el aire esa proposición que hicieran al respecto, al margen de que sean también son días de guardar, aunque la cruda realidad es que por lo prolongado que ha sido el confinamiento por lo de la epidemia de coronavirus, muy seguramente que las mayorías que no salgan de “pasello” a las playas y el campo, querrán darle rienda suelta a la “mexicana alegría”. Ni más ni menos.

