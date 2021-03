Ponen el ejemplo a la Profeco

Amplían cierre de la frontera

En litigio la “Cuatro Carriles”

Exhiben al “Jefe” de Tránsito

Ponen el ejemplo a la Profeco…Y para más que el fantasmal delegado, o desligado de la Profeco, Fausto Vázquez Castelló, el que ya ventiló un posicionamiento respecto a las alzas de precio de las gasolinas y el gas, es el representante de la Secretaría de Bienestar Social en el Estado, Jorge Taddei, al considerarlas injustificadas, pero la cuestión es que no han actuado para contrarrestarlas. De ese pelo.

Con todo y que Taddei Bringas asegurara que la Federación lesha entregado incentivos económicos a los distribuidores, cuando la verdad es que más bien no han reducido el mal afamado impuesto del IEP$ que les agregan, que junto con el IVA suman un 40% de gravámenes que encarecen esos combustibles, de ahí que actualmente la “ga$ofa” ha llegado a rebasar los $22 pesos por el litro, y el gasecito los $9 pesos. ¡Zaz!

Aunque por si esos abusos fueran poco, a eso se le suma el que varias veces Sonora ya ha resultado con los precios más altos del País en lo que va del año, de acuerdo al monitoreo de “Quién es Quién en los Precios” de la misma Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de ahí por qué Jorge y compañía emitieran un comunicado para dar color al respecto, y cuando menos para exhibir quienes han sido los más careros.

Motivo por el cual es que ventaneara a la Gasolinera Winstar de AGA Combustibles; y por el estilo a los de Real Fuel Servicios ERSAL, ubicada en carretera a Bahía Kino, en el kilómetro 106.5; así como a la gasera Hermoga$, localizada rumbo al mismoBahía Kino, en el kilómetro 36; además de la Z Gas de Magdalena y Pitiquito; mientras que el 2020 balconearon a una Real Fuel en Hermosillo; y otra de ARCO en Guaymas.

Mientras que apenas el pasado martes afloró que la gasolinera Master Fuel, que opera en Vado del Río y Solidaridad, registró el costo más elevado por litrito por un monto de $22.59 pesos, de ahí por qué Taddei reiterara su rechazo a esos incrementos que de entrada encarecen los productos de la canasta básica, o alimentos de consumo más elemental, por ser bien sabido que al subir ese carburante, sube todo lo demás.

Pero lo que es Vázquez Castelló ¡bien gracias!, y para prueba está que el que ahora el de Bienestar esté haciendo la chamba que le corresponde a él, cuando menos para “quemar” a esos encarecedores, porque de ahí en fuera al parecer simplemente no han procedido en consecuencia, porque lo que son las supuestas multas que les aplican les han hecho “lo que el viento a Juárez”, por $acar má$ con esas aumentaderas.

Y es que con todo y quela Entidad reiteradamente a salido en ese nada honroso primer lugar nacional, a la hora de ofrecer esos productos más “cariño$o$”, lo que es a nivel estatal no han montado ningún operativo en ese sentido, o para combatir esa estrategia alcista y leonina de las aludidas empresas. ¡Pácatelas!

Lo que lleva a explicar por qué se han continuado “pa$ando de tue$te$”, o ganones dichos ventajosos empresarios de esos ramos, aunque lo que es a Taddei Bringas al parecer ya le dio en cara tanta impunidad, y es por lo que le puso el ejemplo al “inFausto”, al momento de salir a dar la cara, tocante a esas disfrazadas robaderas en que las que han estado incurriendo, al amparo del libre mercado. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amplían cierre de la frontera…Ahora sí que quedó en mera ilusión y buena intención la gestión que se traía el canciller, Marcelo Ebrad, ante la posibilidad de que los EU y Canadá levantaran su restricción para viajar por tierra a esas naciones, y es que por toda respuesta ayer anunciaron que ampliaron esa prohibición por un mes más, o hasta el 21 de abril, con lo que ya casi se cumplirá un año de ese impedimento. ¡Tómala!

O séase que así seguirán manteniendo restringidas sus fronteras con México, para los cruces terrenales que no sean propiamente esenciales, con la finalidad de evitar la propagación de los contagios de Covid-19, ante lo que se concluye que ni el que Sonora ya esté en verde fue suficiente para aprobaran una reapertura, con lo que se deja entrever que ellos no deben creer mucho lo de las estadísticas del Semáforo Epidemiológico. ¡Ñácas!

Eso a partir del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional gabacho, de que le seguirá dando pa´ tras a los mexicanos que no tengan una urgencia para pasar por las garitas al ras del suelo, de ahí que la única alternativa que prevalecerá será por aire, al hacerse hincapié en que difundieranque todavía no es momento para ir de compras, mucho menos de paseo, o a visitar a la familia al “otro lado” de la frontera.

Aún y cuando la ampliación de esa restringida aumenta las especulaciones que ya hay, de que al menos lo que son los vecinos de Arizona le abrirían las puertas al turismo hasta que todos sus habitantes estén vacunados, porque de lo contrario eso permitiría que muchos luego luego hicieran el viaje a territorio arizonense para vacunarse, lo que en parte les provocaría un desabasto de ese inmunizante, que de por sí está muy escaso.

Sin embargo será el sereno, pero lo único cierto es que hoy por hoy sigue sin haber paso para Gringolandia, a no ser que sea por avión, de ahí que los únicos que pueden ir a ponerse la vacuna allá, son los que tienen la capacidad económica para sufragar los gastos aéreos de ida y de vuelta, además de una estadía de más de 15 días, que es el tiempo estimado para la aplicación de la segunda dosis, de ahí que no cualquiera. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En litigio la Cuatro Carriles…Con la novedad de que “ya salió el peine”, del porque la terminación de la carretera de Cuatro Carriles está detenida, y según esto es porque una de las compañías constructoras “quedó mal” y eso provocó que estén entrampados en una disputa judicial, eso en base a lo que ayer destapara el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, ¿o mentidera? ¡Palos!

Así que si por la víspera y lo dicho por AMLO se saca el día, es una conclusión carreteril queirá para largo, aún y cuando manejan que ya son pocos los kilómetros que faltan para que le den el cerrojazo final a esa arteria federal número 15, que abarca de Estación Don hasta Nogales, por también aflorar que al margen de que los contratistas no cumplieran con los plazos estipulados, según esto es porque no les pagaban a tiempo.

Ya quecualquier que sea el caso, lo único cierto es que a dos años del sexenio de la 4T, es una obra carretera que aún está en veremos, sobre todo en el tramo de Magdalena al municipio nogalense, además de otras desviaciones en diferentes puntos de esa rúa, en la que desde la administración del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, invirtieran más de $20 mil millones para su modernización, muy por arriba de lo presupuestado.

Si toma en cuenta que López Obrador previamente había dado varias fechas para concluirla e inaugurarla, para finalmente terminar por hacer público el que no se ha podido porque está en litigio, pero sin dar a conocer el nombre del consorcio constructor que supuestamente se la ha llevado de amparo en amparo para no cumplir con lo pactado, de ahí que a como está ese hermetismo, vaya usted a saber si es cierto. ¿Qué no?

De tal forma que cuando no ha sido Chana, es Juana la que ha impedido que le den punto final a La Cuatro, al por angas y por mangas seguir en las mismas, con unos siete tramos que están “a medios chiles”, y en algunos de los casos sin detallar, pero sin que se vea para cuando pueda quedar, si se parte de que cuando se recurre a los tribunales, son procesos legaloides que pueden llevar años, a menos de que lleguen a un “arreglo”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben al “Jefe” de Tránsito…El que volvió a evidenciarse que está dejando mucho que desear en materia preventiva, es el “Jefe” de Tránsito de Hermosillo, Jesús Durón Montaño, y para seña está el que ¡oootra! vez un trailer estuviera a punto de quedar atorado en el puente desnivel ubicado sobre el bulevar Luis Encinas y calle de Las Américas, luego de que el chofer frenara al percatarse de que no iba a librar la altura.

Más menos así dan cuenta que estuvo la reversa que como desesperado tuvo que meter el citado operador del mencionado camión de carga, cuando ya estaba a unos cuantos metros de dicho pasadizo, al calcular que la caja del vehículo era más alta que ese conducto, de ahí como resultado de las maniobras que hiciera para buscar otra ruta alternativa, es que causara un caos vehicular en ese sector. De ese vuelo.

No obstante y que la pregunta que todo mundo se hiciera, ante ese ¡para atrás los fielders!, es de que si dónde está la prevención que debe haber de los agentes al “mando” de Durón Montaño, aún y cuando todavía está reciente el último “accidente” que se presentara en ese lugar, cuando otra pesada unidad que trasportaba carne se embancara, lo que propició que por el impacto se incendiaria, al friccionar y derrapar con el concreto.

Aún así, o con todo y eso, pero todo hace indicar que lo que es a Jesús Alonso y su gente les ha valido “chetos” ese latente peligro que hay para el tráfico pesado que no conoce la ciudad, y que en horas que están prohibidas circulan por esa zona, por sólo así explicarse que ese trailón llegara hasta ese punto sin ser detectado por ellos, a no ser y que continúen “haciéndose de la vista gorda” por algún interés. ¿Será?

Toda vez que los de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) recién acaban de terminar de reparar los daños que causara el último trailazo, de ahí que permaneciera cerrado el tránsito por el carril de la planta alta, cuando ahora estuvo a punto de ocurrir uno más, y no precisamente porque haya una vigilancia adecuada de Durón y su área, sino todo lo contrario. Así la indolencia.

Correo electrónico: [email protected]