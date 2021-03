Exhibe “la maña” a la Federación

Ignoran alerta a evitar tercera ola

Ven mal posible ca$eta pa´yaqui$

Abundan los policías desarmados

Exhibe “la maña” a la Federación…Y se sigue demostrando que en el Norte del Estado las “fuerzas” federales simplemente han sido rebasadas por el crimen organizado y para prueba están los atentados ahora perpetrados por el crimen organizado en Ímuris, donde atacaron dos gasolineras, incendiando una de ellas, con saldo de un muerto, un conocido restaurantero que quedó entre el fuego cruzado. ¡Zaz!

A ese punto está esa enésima agresión armada ocurrida la madrugada del domingo, de ahí que los pobladores de esa localidad tuvieran un violento despertar, porque cuentan que aquello parecía Iraq, por las tracateras que se escucharan, como lo exhiben los videos que difundieran a través de las redes sociales y en los que se ve en llamas a unos de los expendios de gasolina, uno de Chevron, y otro de Arco, que fueron el blanco. ¡Tómala!

Por ser acciones armadas que ya no son hechos aislados, sino más bien una constante en esa zona, y para prueba está que el grupo de sicarios en cuestión llegó procedente de la región carretera entre Caborca y Pitiquito, donde previamente habían dejado ardiendo un restaurante de nombre “El Retorno”, pero aún así pudieron llegar hasta el área imurense para hacer lo mismo, sin que nadie les parara el alto. ¡De ese pelo!

Ya que es una evidencia más de que con esa impunidad se siguen moviendo por esos cada vez más inseguros lares, con todo y la supuesta presencia de la Sedena, Guardia Nacional y demás, porque los aludidos pistoleros tuvieron el tiempo necesario para arribar, incendiar, robar algunos carros y matar a Miguel Ángel J., de 30 años de edad, quien se cruzó en su camino, cuando pasada las 5:50 horas acudía a abrir su taquería.

De esa forma es que sigue exponiéndose a la población engeneral, con esos sucesos que a todas luces están relacionados con las guerras que libran los grupos delincuenciales que operan en el Noroeste de la Entidad, por la disputa de las rutas que los conectan a la frontera, las cuales son esenciales para sus actividades ilícitas, y sin que en contraste haya una estrategia de combate, o cuando menos preventiva por parte de la Federación.

Aunque para quien dude de lo anterior, es que por rumbos de Magdalena también vivieron momentos de terror en ese lapso, por las balaceras que igualmente denunciaran, pero sin que reportaran personas heridas, o fallecidas, pero por el estilo circularon grabaciones en las que se escuchaban el rugir de las llamadas “cuerno de chivo”, y de toda clase de “matonas”, y que no se duda que hubieran sido provocadas por los mismos.

Luego entonces así estuvo ese evidente “ajuste de cuentas” entre los integrantes de “la maña”, que buscan el control de ese corredor que abarca hasta San Luis Río Colorado, donde por cierto previo a eso, y contra todo lo esperado, detuvieron a un convoy de 11 presuntos delincuentes, a quienes les aseguraron 11 armas de fuego, entre estas un fusilBarret calibre 50, un lanzagranadas, un par granadas y dos vehículos blindados.

Eso luego de que como siempre la que tuviera que salir al frente es la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente de la secretaría de Seguridad del Estado, cuyo titular es David Anaya Cooley, al recibir “el pitazo” de ese comando criminal, vía el C5i, para luego ser apoyados por la Policía Municipal sanluisina, los elementos de la AMIC y la Defensa Nacional (Sedena), porquela Guardia Nacional, ¿quién sabe? ¡Ñácas!

Ignoran alerta a evitar tercera ola…A las que tal parece que les dieron “luz verde” verde para salir, es a las mayorías, una vez que por primera vez Sonora cambiara a ese color en Semáforo Epidemiológico Nacional contra el Covid-19, que es el que permite todas las actividades, por como en el que fuera el fin de semana largo que acaba de pasar, se volcaran a las playas, pueblos y demás centros de recreo para pasear.

Con lo que queda en claro que olímpicamente han ignorado la alerta que ya han lanzado las autoridades sanitarias, ante lo que podría ser una posible tercera ola catastrófica de contagios de esa enfermedad, de cara a lo que será Semana Santa y Semana de Pascua, eso si por la víspera se saca el día, y por las megas filas de autos que se observaran en San Pedro El Saucito y Bahía de Kino, como si ya no existiera ese virus. ¡Glúp!

O séase que eso deja entrever que les ha valido las reiteradas advertencias que les han hecho para no relajarse y no aumentar la movilidad, y que se mantenga a la baja esa contagiadera como hasta ahora, porque como lo señalara el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, “no es momento para salir en estampida a las calles y hacer fiesta, o irnos de vacaciones.Así la advertencia.

Y para los que ya se les olvidó es que Álvarez Hernández les recordara que en la primera de esas oleadas, o rebrote de tal pandemia, se registraron un total de 2 mil 700 defunciones; mientras que en la segunda con motivo de las festividades del pasado mes diciembre se presentaron poco más de 2 mil muertes, y que es lo que no se quiere que vuelva a suceder, de ahí el porqué del exhorto a no continuar con esas salideras.

Razón por la cual es que para la venidera Semana Mayor ya se tomaron una serie de medidas preventivas a aplicar, pero que a como estuvieron los tumultos previos del anterior sábado y domingo, se duda que vayan ser suficientes para contener a la gente, porquecomo están pasando por el alto el que mientras no todos estén vacunados, persistirá el riesgo de que se disparen los infectados, y que es lo que pretenden impedir. ¡Mínimo!

Es por lo que el primer reto será el que la latitud sonorense se mantenga en ese tinte verdoso, que tendrá vigencia desde hoy y hasta los días últimos del presente mes de marzo, cuando empezará la Cuaresma. ¿Será?

Ven mal posible ca$eta pa´yaqui$…Como era de esperarse, la que no cayó nada bien, es la propuesta de crearles una ca$eta de peaje a los yaquis, como parte de una respuesta fácil ante los bloqueo$ que mantienen desde hace tiempo en la carretera federal de Cuatro Carriles, como recién anunciaran en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Manuel López Obrador, eso al abundar las reacciones en contra.

Con todo y que después de esa anunciada ya no se volviera a saber nada, tal vez porque la pensaron más detenidamente, ya que lo que es electoralmente no le abona favorablemente al gobierno de Morena, por la mala fama y carga negativa de esa etnia, y es que actualmente cuentan con cuatro puntos de cobro sobre esa rúa, mismos que están montados en territorio yaqui, y que es lo que ha provocado el repudio generalizado.

En lo que es una reacción que el gobierno federal se sacara de la manga, ante la amenaza de un paro al que convocara la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), para que el gremio transporteril no circulara durante un día, con las pérdidas millonarias y los trastornos que eso implicaría, para manifestar su rechazo a que no hay un libre tránsito en el País, sobre todo por los retene$ carreteros de la aludida tribu.

Sin embargo lo que son los ganones y rebeldes integrantes de ese grupo étnico ni siquiera se “prenunciaron” al respecto, muy seguramente que por no convenirles, ya que con eso sólo cobrarían una vez, mientras que hoy en día lo hacen en cuatro ocasiones, a lo que se le suma el que no se aclarara si eso significaría que eliminarían una de las casetitas ya existentes, o si “le cargarían más la mano” a los sonorenses. ¡Palos!

Cuando lo cierto es que la instancia gubernamental federalizada es la que ha incumplido, porque dizque desde un inicio deberían darles un porcentaje de lo que capta por la que opera en Esperanza, aunque capaz y se lo han entregado, pero simplemente no tienen llevadera, con relación a sus ancestrales exigencias. ¡Vóitelas!

Abundan los policías desarmados…Quien recién acaba de decir una gran verdad, es el director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos Díaz, tocante que no se cuenta con el total de los policías municipales que en teoría hay, y es que en la práctica no puede desplegarse toda esa fuerza policial real, porque una tercera parte no está certificada para usar armas, que es el 31%. De ese vuelo.

Así está el revelador dato ventilado por “El Manolo” Hoyos, referente a que a la fecha solo el 69.2% de los agentes de las corporaciones de los municipios de Sonora pueden portar “matonas”, debido a que es el porcentaje que ya pasó esas ni tan obligatorias pruebas del Control de Evaluación y Confianza (C3) para obtener la respectiva acreditación, que es con las que se les mide el grado de confiabilidad y pericia. ¡Órale!

En esos términos está ese déficit que hay entre los 4 mil 551 “polichotas” de ese “nivel” que en la actualidad están en activo, según el último reporte presentado en enero del 2020, con corte de 2019, al que se le agrega el del pasado febrero, lo que podría explicar el porqué de la creciente inseguridad, y es que a los que no están aptos para andar armados los mandan a labores que generalmente no tienen que ver con la prevención.

No obstante y para quien dude el cómo a los alcaldes les han valido esos exámenes, un mal ejemplo de ello lo representa el “Presimun” morenista de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, por del 2019 hasta ahora haber sufrido una reducción de 169 polizontes que no están en condiciones de velar “al cien” por la seguridad de los ciudadanos, y no precisamente por estar muy bien capacitados, sino todo lo contrario. A ese grado.

Más menos así está esa deficiencia policíaca que ha seguido cundiendo, como lo demuestra el que municipalidades pequeñas como Baviácora, Huachinera, San Felipe de Jesús, Bavispe, Granados, Villa Pesqueira, Arivechi, Ónavas y San Pedro de la Cueva, tengan a todos sus gendarmes sin ser evaluados, y por ende desarmados. Ni más ni menos.

