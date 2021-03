Aboga “Gober” por vacunas

Aboga “Gober” por vacunas…Y la que acaba de reparar en algo que se había pasado por alto, es la gobernadora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich Arellano, como es el proponer que los Estados apoyen al Gobierno federal con la vacunación contra el Covid-19 en lo que tiene que ver con la población económicamente activa y los profesores. ¡De ese pelo!

A ese grado es que Pavlovich Arellano pusiera los puntos sobre las íes, en torno a algo que había pasado por alto, o últimamente dejaron de lado, como es el asegurar la inmunización de los maestros, a fin de crear las condiciones de sanidad para un eventual regreso a clases presenciales, una vez que el Semáforo Epidemiológico Nacional se ponga en verde, de mantenerse a la baja la incidencia de contagiados. ¡Órale!

Con ese fin es que Claudia adelantara que hoy “juebebes” se estarán reuniendo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, para plantearle esa posibilidad, como es la de que los mandatarios estatales pudieran comparar las vacunas a través de la iniciativa privada, con la finalidad de llevar a cabo una inmunización complementaria, y proteger a esos sectores, en lo que ellos están con los adultos mayores.

En esos términos está la sensibilidad expresada por Pavlovich, al apuntillar que el ámbito de los trabajadores es el que está más expuesto a infectarse, por ser los que salen a trabajar, con todo y que en lo personal hiciera hincapié en que no puede pensarse en volver a las aulas, en tanto no se le aplique ese biológico al profesorado, y que es algo a lo que hasta hoy se le ha estado dando largas. Ni más ni menos.

Es por lo que la ejecutiva estatal no quitara el dedo del renglón, al señalar que independientemente de lo que defina la Conago con el Gobierno federal, lo que es por estos lares seguirán haciendo la tarea en esa materia, a fin de continuar avanzando en las medidas preventivas para garantizar un retorno seguro para toda la comunidad estudiantil, previo a que los centros escolares reciban de nuevo a los estudiantes y el magisterio.

De ahí que ventilara que: “No podemos pensar en un regreso cuando no están vacunados los maestros, ojo, estamos hablando de 60 mil maestros en el Estado aproximadamente; lo que sí tenemos que ir planeando son los protocolos. ¿Quiénes serían los primeros en regresar? ¿Cuánto del aforo podría regresar de manera presencial? ¿Quiénes primero?, por supuesto que el 15 de marzo es una fecha que ya tenemos encima”.

No en balde es que resaltara que sin ese inmunizante ni la infraestructura educativa adecuada y adaptada no podría volverse a esa nueva normalidad escolar propiciada por esa letal enfermedad, porque eso implicaría poner en riesgo la vida y salud del alumnado, así como de los padres de familia, profesorado y empleados de los planteles públicos y privados, de ahí que sea algo que todavía están evaluando y no es para menos.

Con todo y que muchas de esas interrogantes pudieran aclararse este día, en el marco de la reunión que sostendrían con Ebrard Casaubón, precisamente para “medirles el agua a los camotes”, en cuanto a esas alternativas y opciones que Pavlovich y compañía le plantarían, y es que mucho dependerá de las respuestas que les dé quien también es el operador y comprador de ese vacunerío por parte de la Federación. ¿Será?

Afloran más estafas virtuales…Quienes se ha seguido demostrando que nomás no descansan, son los delincuentes de todo tipo, pero sobre todo los cibernéticos, y para prueba está la nueva alerta lanzada por la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es titular David Anaya Cooley, por una novedosa y sofisticada modalidad de estafa que ahora están usando parafraudear virtualmente. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a la advertencia que están haciendo David José y sus operadores, se trata de mensajes que se reciben en los teléfonos celulares vía SMS, los cuales simulan ser las páginas web de empresas como Fedex y Adidas, solicitando descargar una aplicación que podría tomar el control del dispositivo y obtener acceso a las aplicaciones de banca en línea, entre otras claves de seguridad. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que ante esa nueva tran$a que ya detectaran, es por lo que están intensificando la campaña preventiva denominada “No Caigas”, ya que vía esas falsas notificaciones informan que supuestamente viene un paquete “en camino” para entrega, inventando que no localizaron a la persona en su domicilio, por lo que con ese cuento piden verificar información, de lo contrario se regresaría. ¡Ajá!

En lo que es un truquito que está catalogado como de los llamados Phishing, es decir, que consiste en un ataque que cometen mediante el uso de Ingeniería Social, con el objetivo de adquirir fraudulentamente información personal y/o confidencial de la víctima, como contraseñas, o detalles de la tarjeta de crédito, cuentas de redes sociales, corporativas, o de juegos online, de ahí que recomienden estar muy alertas.

Cabe aclarar que para efectuar el engaño el estafador se hace pasar por una persona, o empresa de confianza, generalmente entidades bancarias, utilizando una aparente comunicación oficial como correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, o incluso llamadas telefónicas, de ahí el exhorto para no dar clic en enlaces de dudosa procedencia, ni responder los mensajes, ni llamar al número telefónico que proporcionan.

Y en todo caso de estar esperando un paquete de la empresa en mención, la recomendación es ingresar directamente desde tu navegador al sitio web de tu servicio de envíos. ¡Mínimo!

En el limbo policías auxiliares…Los que sí que van a tener que buscarle por otro lado, a la hora de ganarse el sustento diario, son los policías auxiliares que acaban de manifestarse ante el Ayuntamiento de Hermosillo para exigir que se restituya, o aplique de nuevo el cobro de permisos para la organización de eventos sociales, ya que de eso depende su contratación y el que puedan tener un ingreso. De ese vuelo.

Eso luego de que el pasado 25 de noviembre los integrantes del Cabildo capitalino aprobaron en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2021, la exención, o eliminación de la cobranza por esas anuencias para la realización de fiestas en domicilios, bailes y demás pachangas, que empezó a regir a partir de enero del presente 2021, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declarara inconstitucional. ¡Ups!

Con lo que queda en claro que es una suspensión de ley, ante lo que se saca por deducción que ya nada puede hacerse, por más gritos y sombrerazos que den, aunque en este caso fueron cartulinazos, por el máximo tribunal de México haber determinado que ese es un derecho que tienen los ciudadanos, como es el realizar festejos sin tener que pagar por una autorización para ello, de ahí que tuvieran que acatarlo. Así el dato.

Aunque lo que es el secretario de la Comuna, Joaquín Rodríguez Vejar, a través de sus corre ve y diles ya les mandó a decir que tal vez podrían hacer una adecuación, para que lo que es a esos guardias sí se les contrate, lo que todavía estarían por verse, ya que antes tendría que verse que dice la norma al respecto, por suponerse que la intención es que la población no haga gastos extras por concepto de esas “festejancias”. ¿Qué no?

Y es que con todo y la buena voluntad que pueda tener el estrafalario de Rodríguez Véjar, por lo de su vestimenta, pero se intuye que a lo más que podría llegarse, es a que sea opcional la contratada de esos vigilantes, más no obligada, y más en estos tiempos de pandemia, cuando la asistencia está muy controlada, por no permitirse el que haya “un gentío de gente”, al prohibirse que se llenen “al cien” los locales.

“Ni fu ni fa” Guardia Nacional…Al que todo hace indicar que lo tienen muy mal informado, con respecto a la inseguridad y violencia que impera en las carreteras de la región sonorense, es al “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, y es que al ser cuestionado sobre los recientes hechos violentos registrados en esas zonas, salió con la “volada” justificación de que han reforzado la presencia de la Guardia Nacional.

Sin embargo la cruda e insegura realidad demuestra otra cosa, y para evidencia están los sucesos suscitados en las últimas semanas, como el enfrentamiento en la carretera Ímuris-Magdalena; y por el estilo el incendio de dos camiones de traslado de personal en el área de Guaymas-Empalme; y por si eso fuera poco también el despojo de conductores de sus vehículos en Sonoyta-San Luis R. C., y puras de esas. ¡Pácatelas!

Por lo que ahora sí que “ni fu ni fa” con esa Guardia, que no son otra cosa más que militares cambiados de bando, o con otro uniforme, con lo que se confirma que ya no es cuestión de cantidad, sino más bien de calidad y estrategia policial, como lo denota que Andrés Manuel ni siquiera precisar el número de elementos que se están enviando por estos inseguros lares, en los que ya “matan gratis” y asaltan en despoblado.

No obstante y que dijera que en breve darían un informe sobre cuántos cuarteles hay y las fechas en que inaugurarán los quefalta poner en marcha por estos rumbos, como el último que abriera en esta Ciudad del Sol en su pasada visita, pero que aparentemente de nada han servido, por no verse que tengan una labor preventiva que sea efectiva, por cómolas acciones delincuenciales de alto impacto han seguid al alza. ¡Ñácas!

Pueslo que es el coordinador regional de esa fuerza militar, una tal Hiram Cárdenas Noble, simplemente ha pasado desapercibido, a tal puntode que casi siempre llegantarde, o ya después de que de las tracateras sólo queda el humo y los hampones han huido, después de cometer sus fechorías, de ahí que los que han continuado dando más señales de vida, son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). ¡Qué tal!

