Sigue perdido chofer de Didi

Es IMSS hospital de calidad

Que vacunan en base al plan

¡Exhiben exceso! de la CEDH

Sigue perdido chofer de Didi…Y aunque no se había vuelto a hacer mucho ruido, pero el que sigue perdido, es el chofer de la empresa de taxis virtuales de la plataforma Didi, Jesús Ignacio Burrola, quien desapareciera desde el pasado 19 de febrero cuando estaba en servicio, de ahí que ahora sus familiares se han dado a la tarea de colocar letreros en diferentes lugares para que aporten pistas sobre su paradero. ¡Zaz!

A ese extremo han tenido llegar sus desesperados y angustiados parientes, para de esa forma solicitar la colaboración de la ciudadanía, a fin de que proporcionen datos que ayuden a encontrarlo sano y salvo, con todo y que por el tiempo que ya ha pasado, es que están temiendo lo “píor”, por no ser normal el que hubiera desaparecido como por arte de magia, cuando realizaba un traslado y ya no volviera a saber nada de él.

Ya que lo que son los explotadore$ de esa “quemada” compañía, cuyo gerente de Relaciones Públicas en México, es un tal Jordi Cueto-Felgueroso, no han definido un posicionamiento contundente al respecto, y solamente se han referido a los abusos en que han incurrido sus operadores en el último tiempo, de ahí que ventilara que la aplicación de exámenes antidrogas pudiera ser una de las medidas que implementaran.

Eso por ser el consorcio de ese tipo que más denuncias ha recibido recientemente, pero apenas están pensando en ponerles esa clase de filtros a los más de 50 mil conductores y repartidores con los que cuentan en el País, cuando es algo que deberían de aplicar por sentido común, por el contacto que tienen con la clientela, o los pasajeros, de ahí el porque los han estado exponiendo, por cada depravado que ha aflorado. ¡De ese pelo!

Pero en el caso especial de Burrola Salazar resulta por demás inexplicable el que contando con una serie de monitoreos como lo asegurara Cueto-Felgueroso, entre ellos hasta la grabación de audio para grabar los viajes y pueda utilizarse como evidencia ante alguna contingencia o irregularidad, ni así hayan determinado el qué es lo que sucedió, pero lo “píor” es que ni siquiera le proporcionaron esa información a la familia. ¡Tómala!

A no ser y que eso solo sea un invento del directivo en cuestión para justificar esa indolencia y falla, porque por encima de que dijera que operan con una serie de protocolos de seguridad, lo único cierto es que la cruda realidad demuestra todo lo contrario, como con el caso de la desaparición de Jesús Ignacio, al que todavía no encuentran, y la serie de quejas que ha habido porque sus chafiretes han abusado de la confianza de algunas mujeres, al uno masturbarse mientras manejaba, y otro acosarla libinidosamente. A ese punto.

Al quedar constancia de que lo que son los de la dirección del Transporte Estatal han hecho su chamba, de acuerdo al reglamento, como lo dejara asentado el director Operativo, Luis Miguel Vargas, al manejarse que en el caso de esas plataformas digitales transporteriles ya han detenido a casi medio centenar de vehículos en los municipios donde funcionan, pero ni así querido “meterse al carril” de la legalidad. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es IMSS hospital de calidad…Ahora sí que quien lo iba a pensar, pero el que trascendió que está en el ranking mundial entre los mejores hospitales, según un estudio de la revista Newsweek, es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 18 de sus nosocomios, dos de ellos ubicados en Sonora, como son la Clínica 14 de Hermosillo, y la Unidad Médica de Alta Especialidad de Cajeme. De ese vuelo.

Por lo que así esta es buena nueva, en lo que tiene que ver con la atención que prestan en el Seguro Social, que contra todo lo que pueda decirse, por la saturación de derechohabientes que padecen, pero de esa forma están avalando su calidad hospitalaria, en lo que sí que es un “tanque de oxígeno” para el delegado, Jesús Zitle García, para con más ganas seguir reforzando la labor de sanidad que llevan a cabo. ¡Órale!

Porque en base a ese análisis hecho, entre los primeros 200 centros hospitalarios mejor calificados aparecen 54 de la República Mexicana, destacando el CIMA de esta Capital en la posición 17, con una evaluación del 71.29%; siguiéndole el Hospital General de Ciudad Obregón, con un 69.42%; y el General de Zona 14 del IMSS, con un 68.70%, por lo que a ese grado está el nivel que está aflorando que se machucan. ¡Mínimo!

Para el caso es el tercer año en que la editorial Newsweek se asocia con la Statista Inc, una respetada firma mundial de investigación de datos, para calificar a las instituciones de salud de 25 naciones, como las de EU, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, España, Brasil, Canadá, India, Australia, Polonia, Austria, Tailandia, Suiza, Suecia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Singapur, entre otras.

En lo que es una evaluada de primer mundo en la que toman cuenta diversos factores, como las recomendaciones de expertos de la medicina, entre ellos directores y profesionales de la salud; así como los resultados de encuestas a los pacientes; y el KPI médico, que son indicadores claves de rendimientos -Key Performance Indicator- en esos inmuebles en los que se vela por la recuperación de la gente. ¿Cómo ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que vacunan en base al plan…Por toda situación tener dos caras como las monedas, es que por parte de la delegación del IMSS, a cargo de Jesús Zitle, hacen llegar una precisión con relación a la reciente protesta de un grupo de alumnos internos de posgrado del Hospital de Zona No.2 para demandar ser vacunados contra el Covid-19, al aclarar que las vacunadas se han realizado conforme a lo planeado.

Al señalarse que en el Seguro ya cumplieron “al cien” con la aplicación de la primera y segunda dosis para el personal de la salud que se encuentra en las áreas para atender esa letal enfermedad, y que ya afinan la estrategia para inmunizar al resto, tal como se diseñó en la Política Nacional de Vacunación, para que a quienes están en la primera línea de batalla sea a los que se les dé prioridad con esa protección. Así el dato.

Y como para que no quedaran dudas, respecto a que no ha habido favoritismos y mucho menos influyentismos, es que detallaran que las once categorías que ya recibieron el biológico fueron las de enfermería, inhaloterapeuta, médico, laboratorista/químico, técnico radiólogo, camillero, higiene y limpieza, operadores de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicos y trabajo social. Ni más ni menos.

En esos términos es que Zitle García y compañía dejaran en claro que han estado operando a partir de lo agendado, tan es así que ya están a la espera de la llegada de más remesas para seguir con la plantilla laboral de los diferentes departamentos y Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Sonora, con lo que garantizarán que todos recibirán esa inmunizada, pero “sin brincarse las trancas”, sino más bien de manera ordenada.

Ciertamente que Jesús Edgardo sí que sabe de lo que habla, por encima de esos brincos que están dando, estando el suelo muy parejo, si se analiza que es el coordinador regional de ese proceso protección contra ese mal, de ahí que tenga “el sartén por el mango”, para exponer con conocimiento de causa el cómo van, y lo que todavía falta para cumplir con esa meta, que con todo y eso aún se ve muy lejana, pero ahí la llevan. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Exhiben exceso! de la CEDH…Una vez más volvió a demostrarse que una foto habla más que mil palabras, por la exhibida que acaban “de pegarle” a los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la que es titular Pedro Gabriel González Avilés, al agarrar “mal parqueado” a uno de sus empleados, por estacionar un auto oficial en una rampa de acceso para peatones y personas con discapacidad.

Con lo que se puso de manifiesto que de ese perfil inconsciente, negligente y abusador son los colaboradores de González Avilés, al no explicarse de otra forma, el cómo con total impunidad bloqueara el citado especio especial, cuando en teoría son los que deberían de poner el buen ejemplo en ese sentido, ¡pero qué va!, por en la práctica hacer todo lo contrario, y para seña está esa gráfica que les sacaran a balcón. ¡Pácatelas!

Por ser un exceso que tuviera lugar en un carril de circulación de uno de los retornos del bulevar Hidalgo, en la colonia Centenario, casi frente a las oficinas centrales del Isssteson, y contiguo a la sede del Ayuntamiento capitalino, por parte de quien conducía un sedán de la marca Dodge, línea Stratus, color negro, y vidrios ultra oscuros, que sólo cuenta con la placa de circulación trasera, con la terminación FF-85-54.

Ante lo que sobra apuntillar que Pedro Gabriel y sus huestes no tienen ni pa´ donde hacerse, por estar muy documentada esa invasión que hiciera uno de sus achichincles, muy seguramente que amparándose en las siglas de la CEDH, a sabiendas de que no les harán nada, aunque lo que es la ventaneada y desprestigiada ya nadie se las quita, por no valerse esa clase de acciones que rayan en la prepotencia. Ni más ni menos.

Y es que sí así se conducen ellos, la pregunta es que si con qué cara van a señalar los atropellos de otras instancias gubernamentales, principalmente las policiales, porque es tanto como querer ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, de ahí por qué una vez más pusieran en entredicho al de esa inhumana institución, al que por algo nomás no le ha faltado, y como no, si razones han sobrado. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]