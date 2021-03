Exigen vacunas en el IMSS

Exigen vacunas en el IMSS…A los que sí que les queda aquello de que ¡en casa de herrero azadón de palo!, es a los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo delegado es Jesús Zitle García, por la manifestación que hicieran ayer más de un centenar de médicos internos del Hospital de Zona No.2, para exigir ser vacunados contra el Covid-19 con la siguiente remesa de vacunas que lleguen. ¡De ese pelo!

En lo que es una protesta que está de no entenderse, si se toma en cuenta que Zitle García es además el coordinador regional de ese plan de vacunación contra esa letal enfermedad, ante lo que se supondría que a dicho personal médico le darían prioridad, pero la cruda realidad es que denuncian que ha sido todo lo contrario, de ahí que hayan llegado al grado de tener que rebelarse para lograr ser inmunizados. ¡Tómala!

Eso al ventilar que tras meses de espera, después de que les prometieran esa vacunada, a la postre se han dado cuenta que es a otras personas a las que se las han aplicado, y sin que estén en la primera línea de batalla, o atención contra ese mal, por no estar al tanto y mucho menos en contacto con los pacientes que padecen ese virus, y que es por lo que optaron por hacer pública su inconformidad para que los atiendan. ¡Vóitelas!

Y es que si bien reconocen que les ha informado que están contemplados para para ese proceso de inmunización, pero lo cierto es que ni fecha les han dado para la aplicación de ese tan escaso biológico, a pesar de que atienden a casos sospechosos y confirmados de esa virulencia, de ahí que amenazaran con hacer un paro de labores indefinido, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a su demanda. ¡Zaz!

O séase que lo que piden es que les definan cuando podrían protegerlos contra ese bicho, para no seguir corriendo peligro como hasta ahora, con todo y que ya ha venido a menos esa pandemia, en lo que es un escenario de riesgo producto del “cambio de pichada” que hicieran, en cuanto a ese esquema de protección, después de que inicialmente se dijera que a la que se vacunaría primero es la plantilla laboral de salud.

Ante lo que sobra apuntillar que Jesús Edgar sería el menos culpable de esa deficiencia, por él solo cumplir órdenes, en cuanto a la modificación que ahora hay para a la par incluir a los adultos mayores, como se ha venido haciendo con los que habitan en los municipios más chicos Sonora, de ahí por qué hasta ahora no han podido terminar de completarles el cuadro a los galenos que están pendientes. Ni más ni menos.

Tan así que para quien dude de lo anterior, es que trascendió que el pasado domingo por fin ya llegó el tan esperado lote del biológico de la marca rusa Sinovac, consistente en 19 mil 80 dosis, que serán distribuidas en las municipalidades de Empalme, Bácum, San Ignacio, Álamos, Nacozari de García, Magdalena, Ímuris y Plutarco Elías Calles, para beneficio de los “jóvenes de juventud avanzada” de por esos rumbos. Así el dato.

Luego entonces eso explica por qué los “doítores” de todos los ámbitos que todavía faltan, ya están cayendo en la desesperación, y no es para menos, por desde hace rato estar como el chinito, es decir, el nomás “milando” pasar esos cargamentos, pero sin que les toque, aún y cuando se había dicho que con ellos empezarían, pero ya en la práctica simplemente ha sido otra cosa. ¡Eso dicen!

Abona a mujeres “Borrego”…Quien vaya que ha mostrado más sustancia que paja en sus propuestas, no como otros, es el candidato a la gubernatura de la Alianza Va por Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara, y para evidencia están las que hiciera en el marco Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer que ayer se celebrara y en el que una vez más se manifestaran las féminas para exigir igualdad. ¡Órale!

Al Gándara Camou adelantar que en caso de ganar promoverá que el Gobierno del Estado aporte las cuotas del Seguro Social a las mujeres que pierdan su empleo; y además se creará el Fondo de Recuperación Económica para apoyar a las emprendedoras, por ese sector ser de vital importancia para su proyecto político, una vez que lo convierta en gubernamental, como lo asegurara en un encuentro con más de 800 adelitas.

Pero por si eso fuera poco en cuanto a esa sensibilidad exhibida, con relación al mal llamado sexo débil, lo que es el abanderado del PRI, PAN y PRD anunció que en lo que será su gestión no incluirá a perfiles que tengan antecedentes relacionado con abusos sexuales, y menos si éstos involucran a las damas, como sucede generalmente, y es que con eso le está dando respuesta a una reiterada exigencia. De ese tamaño.

Más menos así está la postura abierta y de empatía que está denotando “El Borrego” Gándara, con un gremio que de nuevo saliera a las calles para protestar, con todo y que por la actual contingencia sanitaria no les permitiera realizar grandes eventos como el año pasado, pero aún así los diferentes colectivos feministas se hicieran presentes, al convocar a varios actos en los que externaron sus añejas y sentidas demandas. ¡Glúp!

Con lo que está de más el resaltar que Ernesto está yendo más allá que sus contrarios en ese ámbito, por cómo algunos hasta han guardado silencio, en lo referente a que sus partidos han avalado la postulación de candidatos acusados de violadores, como es sonado caso del morenista, Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, contra el que no por nada se levantado en armas el mujererío, y no es para menos. ¿Qué no?

Es un ¡S.O.S! trágico choque…Y de cara a la ya próxima Semana Santa, el que debe ser un ¡S.O.S! para el jefe de Tránsito de Hermosillo, Jesús Alonso Durón, es el trágico choque por alcance registrado el pasado domingo en la cercanía de Bahía de Kino, el cual fue provocado por un conductor ebrio, con un saldo de tres muertos y media docena de heridos, y todo por nuevamente combinarse el alcohol con el volante.

Sin embargo y no obstante que la Semana Mayor empieza los últimos del presente mes de marzo, pero lo que es Durón Montaño y compañía desde ya deberían de iniciar con los filtros preventivos, sobre todo entre viernes y “domingo”, por aquello de que la gente está ávida de salir por el confinamiento de la epidemia de coronavirus, de ahí que se presuma que lo estarán haciendo de una manera por demás adelantada y alocada.

Y para seña está ese borrachazo causado por un sujeto de 35 años, quien a bordo de un auto de la marca Ford, línea Focus, color blanco, a eso de las 03:35 horas de la madrugada se le impactó por detrás un vehículo tipo guayín Saturn, color champagne, en el que viajaba una familia de cinco adultos y niños, perdiendo la vida tres de sus ocupantes, y es que la unidad chocada quedó prácticamente destrozada. ¡Pácatelas!

Así estuvo esa tragedia originada por un borracho, quien al quedarse en el asiento del conductor, es que lo trasladaron a una Comandancia, donde el médico legista lo certificó con alcohol en su organismo, por lo que así estuvo “el broncón” en que se metió, después de que no tuviera la condición para huir del lugar de los hechos, como reiteradamente lo hacen, hasta que se les pase lo briago, para que sea menos la pena. ¡Ñácas!

Ante lo que se saca por conclusión, que lo que es Durón y sus operadores, sí que tendrán que reforzar los retenes de vigilancia, y aplicando “mano dura”, para prevenir esa irresponsabilidad en que incurren muchos conductores, y que termina costándole la existencia a quienes ni la deben ni la temen, pero que tienen la mala suerte de que se les atraviese, o los alcance uno chupitos de esos, de ahí la urgencia de que prevengan.

Vuelven las visitas al Cereso…Los que en parte ya volvieron a la nueva normalidad propiciada por el Covid, son los Centros de Reinserción Social (Cereso) y las instalaciones del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), luego de que ayer reactivaran las visitas familiares, pero previa cita y bajo un estricto filtro de sanidad para descartar posibles contagios. De ese vuelo.

En esos términos está la buena nueva confirmada por la coordinación del Sistema Estatal Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la que es titular David Anaya Cooley, y que ya entrara en vigor, y para lo cual será a través de Trabajo Social de cada centro donde informarán sobre las nuevas condiciones y reglamentos, en base a un calendario de disponibilidad de horarios y días. ¡Qué tal!

Aunque de entrada precisan que será una sola persona mayor de edad la que podrá ingresar por cada preso, y cuyas visitadas serán programadas de lunes a domingo, de acuerdo a las necesidades de cada inmueble de reclusión, con un tiempo máximo de 30 minutos, pero previamente deberán responder un test de salud, en el que aclararán que no ha tenido contacto con gente positiva, o con sospechas de que esté contagiada.

Aunado a que es una apertura avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al igual que las instancias de Salud, lo que ayudará a despresurizar emocionalmente a la comunidad carcelaria, por la ayuda que les representa el tener contacto con sus familias, de ahí que continuarán con el esquema de videollamadas y telefonía fija para quienes no reciben visita, y que es la única opción que había hasta ahora.

Aún así serán ingresadas muy controladas, porque los guardias les estarán “echando mucho ojo” para que mantengan una sana distancia, dejándoles muy especificado que no podrán expresar sus muestras de afecto con contacto físico, por lo que no les permitirán los “bechos” y “abachos”, como tampoco los saludos de mano, sin importar que tengan casi un año sin verse, que es lo que más menos ha durado esa urgencia.

