“Va a la segura” la “Gober”…Quienha seguido poniendo la muestra en materia de seguridad, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está que ahora el fin de semana inaugurara una nueva base de Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Pitiquito, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia en esta región y así garantizarle una mayor tranquilidad a la población. De ese pelo.

En esos términos estuvo ese nuevo punto de favor de Claudia y en contra del hampa, en el marco de una visita que hiciera a Caborca, para presidir los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad en el Estado, como parte de una evaluación en ese ámbito para fortalecer la estrategia de seguridad en la zona noroeste, en aras de disminuir los homicidios derivados de la delincuencia organizada y el narcomenudeo.

Ya que a decir de Pavlovich Arellano, la meta es reducir esa clase de asesinatos por esos lares, al asegurar que “en los otros delitos, todos los otros delitos, el que me mencionen, realmente estamos muy por debajo de la media nacional”, con lo que dejó en claro que el gran reto a vencer es bajarle a esa clase de mataderas de alto impacto, y que por cierto últimamente se han disparado por esos rumbos. Ni más ni menos.

Razón por la cual es que la “Gober” una vez más está yendo del dicho al hecho en ese inseguro terreno, como lo evidencia el que en compañía del presidente municipal de Pitiquito, Gumercindo Ruiz Lizárraga, y del secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, aprovechara esa gira para poner en operación ese nuevo campamento policial de la PESP, lo que les permitirá tener una mayor presencia y permanencia.

Para el caso es que Anaya Cooley detallara que esa extensión policíaca se concretó en acuerdo con esa municipalidad y el Colegio de Bachilleres, pues operará en un inmueble que funcionaba como plantel Cobach, el cual se reacondicionó para esa finalidad, para que en esa alejada área exista un estado de fuerza necesario para actuar en el acto y en conjunto con las demás instituciones y corporaciones. Ese es el plan.

Pues de acuerdo a lo expuesto por la Mandataria estatal, de lo que se trata es de seguir sumando esfuerzos y cerrando filas entre los tres niveles de gobierno, como es el federal, estatal y municipal, para formar un solo frente y así estar en mejores condiciones de reducir los hechos violentos para que éstos sean mínimos y tiendan a desaparecer, por esa ser la misión final, y que es por lo que tienen en la mira a los criminales.

O séase que en esos términos está ese enésimo acierto de la también presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y en el que hiciera el uno dos con David José, alrededor de esa cumbre de dichaMesa, por lo que así ha estado el nivel de la agenda que se ha traído, como lo exhibe el que previamente, o días antes, también recibiera la visita del secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez. ¡Qué tal!

Y es que aunque no se hizo mucho ruido en torno a esa reciente venida de Herrera Gutiérrez, pero por aquí anduvo, entre otras cosas para sostener una reunión con empresarios, ante quienes planteó el calendario previsto para la adquisición de vacunas contra Covid-19, así como el “Proyecto de transformación integral Garita Mariposa” en Nogales, con el fin de agilizar la exportación en la frontera Norte. ¿Cómo la ven?

PintaMapa para verde…Si por la víspera se saca el día, el que sigue pintando paraverde esperanza, es el Mapa Sonora Anticipa, como lo refleja que el último saldo semanal arrojara que los 12 municipios monitoreados bajaron en su incidencia de casos de coronavirus, al solo Empalme seguir en Riesgo Alto; en tanto que la ocupación hospitalaria es del 13% en el sector público, y del 9% en el privado. Así el dato.

Luego entonces así se ha mantenido esa tendencia de mejoría con respecto a esa contagiosa y letal enfermedad, porque según esa actualización del pasado sábado, de la semana del 8 al 14 de marzo del 2021, se ubicarán en Riesgo Medio Hermosillo, Cajeme, Puerto Peñasco, Caborca, Guaymas, Navojoa y Huatabampo; mientras que en Riesgo Bajo San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y Cananea.

Al ser un diagnóstico basado en los mismos indicadores que utilizan en el Semáforo Epidemiológico Nacional, como es el número de infectados, su positividad y lo que se espera; además de la hospitalización, que tiene que ver con camas ocupadas, y las que cuentan con ventilador; aunado a los parámetros de defunción, que son los referentes al grado de mortalidad, o el cómo están las muertes. A ese grado.

A tal grado la cosa luce cada vez está más saludable, que incluso los operadores de la Secretaría de Salud ya anunciaron que preparan lo que serían los protocolos que permitan un eventual regreso a clases presenciales lo más cuidado posible, cuando las autoridades federales y estatales de educación lo decidan, pues lo que son ellos estarían listos desde el venidero 15 de marzo, si el panorama persiste en ese sentido. ¿Será?

Tiene final fatal desaparición…El que tuvo un final fatal, es el caso de la ex funcionaria municipal de la actual administración del Ayuntamiento morenista de Nogales, Cecilia Yépiz Reyna, de 49 años de edad, y es que a dos meses de ser reportada como desaparecida, acaba de ser encontrada sin vida en una fosa clandestina localizada a unos metros de la carretera Internacional, en las cercanías de esa frontera. ¡Zaz!

Toda vez que manejan que Yépiz Reyna salió de su casa desde el pasado 5 de enero del presente año, a bordo de su vehículo, un pick up Chevrolet S10, modelo 2017, con destino a un supuesto retiro espiritual, que según esto terminaba el 10 de ese mismo mes, pero desde entonces ya no volvió a saberse nada de su paradero, hasta ahora que hallaron sus restos, de ahí que la consternación no se hiciera esperar y no es para menos. ¡Vóitelas!

No en balde es que a la ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología en la gestión del alcalde en turno, Jesús Antonio Pujol Irastorza, la reportaran el 12 enero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por las sospechas que había de que estuviera en peligro, es porque previo a eso llegó a comentarles a sus familiares que se sentía intranquila, como dando a entender que algo temía.

Casi por nada es que Pujol Irastorza es de los que en su momento fuera “jalado” a declarar al respecto, por un lado porque Cecilia es de las que inició en su administración, y a pesar de que a mediados del año pasado fuera reemplazada del puesto, posteriormente se desempeñó como directora de Planeación, y por otro por la indiferencia que mostrara ante su desaparición, como se lo echara en cara la familia. ¡Pácatelas!

De ahí que al margen del impacto que causara ese macabro hallazgo, ahora lo importante será ver que arrojan las investigaciones, ante ese evidente asesinato, por estar claro que a Yépiz la mataron, y que es obvio que por algo, que es lo que deberá arrojar el esclarecimiento y la identificación de los responsables, si es que lo esclarecen, por lo que de entrada así está la evidenciada para Jesús Antonio. ¿Qué no?

En lo que es un sonado homicidio que habrá que ver si hoy no agarran como bandera los grupos feministas, que se da por descontado que este “San Lunes” saldrán a marchar y protestar con motivo del Día Internacional de la Mujer, si se analiza que “de todo se cuelgan” para manifestarse, porque pretextos quieren.

Un riesgo ritual de fariseos…Vaya que el que sí que estará de pronóstico reservado, es el permiso que recién le aprobaran a los integrantes de la comunidad yaqui en Hermosillo, para que lleven a cabos sus rituales de Cuaresma en la zona del Coloso Alto, como son la crucifixión y resurrección de Jesús, porque aún y cuando digan que cumplirán las medidas para prevenir el Covid, en la práctica se ha visto todo lo contrario.

Y es que nomás basta recordar lo ocurrido el año pasado, cuando en plena crisis de la actual pandemia de esos letales resfriados, sí que propiciaron unos verdaderos tumultos en esas celebraciones cuaresmales, las cuales casi casi realizaron “por sus pistolas”, con el cuento de que a ellos los cuida Dios, pero pasando por alto que con ellas exponen al “gentío de gente” que acude a presenciar esos eventos en los llamados días Santos.

Ante lo que sobra apuntillar, que sí que “se la estarán jugando” los de la dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, de la que es titularun tal Ramón Hernández Almada, no obstante y que los promotores de esa etnia se comprometieran a respetar las medidas sanitarias y a restringir los aforos para evitar aglomeraciones, sin faltar el que impedirán el acceso a todos aquellos que no porten cubrebocas. ¡Ajá!

Más menos así aseguran que estará el control en las ramadas que montan en los terrenos del mencionado barrio, ubicado en el sector Oriente de Hermosillo, que colinda con los llamados “igualados” del complejo habitacional de la Country Club, y para lo cual en esta ocasión habrá un inspector del área de Salud para promover la concientización entre los asistentes, tocante a los riesgos de contagiospor ese mal. ¡Dicen!

Es por lo quesólo quedará esperar a ver qué tan controlados los tienen, en aras de que no le abonen a una posible tercera ola de ese padecimiento, como igual se teme que podrían hacerlo los éxodos a las playas.

