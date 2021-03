Suman a casas de empeño

Guaymas tierra del hampa

¿Correrán riesgo playero?

Arrancan hoy las campañas

Suman a casas de empeño…El que está claro que sigue “empeñado” en cerrarle el marcado de lo robado a los “cacos”, es el secretario de Seguridad en el Estado, David Anaya Cooley, y para evidencia está el que ahora pactara la firma de un convenio con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), para implementar las campañas “Reporte de Valor” y la aplicación “Menaje”. De ese pelo.

Porque la intención es la de inhibir el robo a casa habitación, comercio y en las personas en Sonora, vía esa alianza con las casas de empeño, para reforzar la prevención, y para el caso es que desde el presente mes de marzo, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), les están enviando un listado de los artículos reportados como hurtados a la línea de emergencia del 911.

En esos términos están exhortando a los ciudadanos para que tengan el registro de todas sus propiedades de valor, para en caso de un posible atraco poder cruzar información con esos negocios, que es a los que generalmente acuden las ratas de dos patas a empeñarlas, ya que de esa forma habrá una mayor opción para su localización y recuperación, para bajarle a la compra-venta de celulares y electrónicos birlados. ¡Ups!

Por lo que así está la unión que David José acordara con los propietarios de esos changarros, cuyo director general es Joel Rodríguez Navarro, para impulsar una serie de estrategias preventivas entre ambas instancias, en aras de intensificar el combate a los delitos patrimoniales, y es que de esa forma estarán boletinadoen sus sucursales lo que se hayan “apañado”, tanto a nivel estatal, como nacional, e incluso en Arizona. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que buscan concientizar al público en general, para que de llegar a ser víctima de una robadera, o extravío de su celular o cualquier artículo electrónico, reporten de inmediato al 911 el número IMEI/ No. de Serie de su aparato y así eliminar su valor comercial, para que con ello a los ladrones ya no les sea tan atractivo el robarlos, y es que hoy en día son los que presentan una mayor incidencia.¡Glúp!

Pues a decir de Anaya Cooley y Rodríguez Navarro, lo que es el operativo “Reporte de Valor” tiene como objetivo la difusión de las medidas preventivas y recomendaciones de orientación para la ciudadanía, sobre cómo utilizar el IMEImarcando al *#06# para neutralizar e inutilizar un “cel”, o teléfono, de llegar a “volárselo”, ya que de esa manera tendrán la oportunidad de rastrearlos en el acto. Así el dato.

Mientras que lo que es laaplicación Menaje, que estará disponible en todas las tiendas de aplicaciones,consiste en el registro de pertenencias de uso personal que se guardan de manera confidencial en el dispositivo, para quelos afectados puedan contar con datos importantes para su ubicación, como son números de serie, placas y demás pistas que pudieran aportar para ampliar la investigación. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Guaymas tierra del hampa…Y para que ven como el hampa ya controla la plaza de Guaymas, ahí tienen que ahora un comando armado “sembrara el terror” en San José de Guaymas, al ingresar “echando bala”, al grado de que hicieran salir huyendo a los dos elementos policiacos que tienen comisionados para la vigilancia de ese poblado, a los que no les quedó “díotra” más que esconderse entre el monte. ¡Tómala!

Así estuvo la irrupción de esos hombres armados la madrugada del pasado miércoles, como a eso de las 03:00 horas, quienes llegaron en cuatro vehículos detonando sus armas largas en el área de la capilla, a unos metros de la delegación de la Policía Municipal, motivo por el cual es que los pobladores tuvieron un violento despertar, de ahí que muy seguramente que optaron por meterse debajo de sus camas para protegerse. ¡Zaz!

Y es que los sicarios todavía se dieron el lujo de recorrer dicho pueblo armando una balacera, con lo que se puso de manifiesto que no hay ninguna táctica de inteligencia policial, como para estar en alerta y reaccionar ante esa clase de hechos del crimen organizado, que sí que anda desatado en el Estado, no obstante y que por esos rumbos recién también incendiaron dos camiones de personal que venían de las MaquilasTetakawi.

Ante lo que una vez más volvió a demostrarse el quién sabe dónde se la llevarán los de la fantasmal Guardia Nacional, de la que es coordinador regional un tal, Benedicto Santamaría González, cuando se supone que están para andar rondando y prevenir esos atentados contra la población, y es que solo han servido para hacer operativos tardíos, y sin detener a nadie, como una vez más se exhibiera. ¡Ni más ni menos!

Eso si se analiza que de lo que es la “Polichota”guaymense, de la que es responsable, o irresponsable la alcaldesa, Sara Valle, ya poco puede esperarse, por desde hace rato haber sido rebasada, y no precisamente por ser muy competente, de ahí que los porteños ya solamente estén esperanzados en las autoridades estatales y federales, que son las que han estado tratando de mantener a raya a esa clase de criminales. ¡Pácatelas!

A ese extremo ya están subiendo de tono esos ataques delincuenciales, y para quien dude de lo anterior afloró que un día antes llegaron al punto de paralizar por alrededor de dos horas la circulación vehicular en la carretera internacional, en el tramo entre Magdalena a Ímuris, después de que abrieran fuego contra los municipales magdalenenses, y dizque incluidos los militares, con saldo de un lesionado. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Correrán riesgo playero?…Quien ya dejó entrever que está dispuesta a correr el riesgo playero, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y es que con respecto al cierre de las playas en la ya próxima Semana Santa, no ha dicho que no, pero tampoco que sí, al manejar que es una decisión que compete al Gobierno del Estado, aunque el municipio hermosillense acatará la decisión que se tome para evitar contagios de Covid-19.

Aún y cuando Célida Teresa adelantara que es algo que aún están valorando, para que sea una determinación consensada, porque a final de cuentas quien opera los hospitales, médicos yel plan de contención de esa letal enfermedad, es la instancia estatal, por medio de la Secretaría de Salud, con todo y que expresara su confianza de que la cosa siga mejorando para esas fechas, para que el semáforo epidemiológico llegue a verde. ¿Será?

Ya que si bien ha habido una tendencia a la baja de casos en las últimas semanas, de que ahí que ahorita los nosocomios estén prácticamente vacíos, al desplomarse la curva de contagiados, pero la postura es la de no confiarse, para no repetir el escenario de inicio de año, cuando de nuevo se vieran los centros hospitalariossaturados por enfermos con ese virus, y con una alta incidencia de fallecimientos. De ese tamaño.

Es por eso del temor que hay, de que la Semana Mayor pudiera convertirse un periodo vacacional que detonara el número de infectados y propiciara la tercera ola contra la que tanto se ha estado alertando, por aquello de que daría pie para que la gente se relaje, en caso de “dársele mano ancha”, de no instrumentarse ninguna restricción, que es lo mínimo que se está proponiendo, para que eso no ocurra. ¡Vóitelas!

De tal forma que eso explica por qué todavía continúan los estiras y aflojas entre los del sector Salud y representantes de las diferentes cámaras empresariales, a fin de definir la manera en que aprobarían la accesibilidad a los balnearios como el de Bahía de Kino, a raíz de la polémica que causara la propuesta que se hiciera, de que lo más conveniente sería el cerrar esos destinos durante ese lapso de “vagaciones”. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arrancan hoy las campañas…Por no haber plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, es que para los que finalmente ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! Estará llegando la hora de la verdad, es para los seis candidatos a la gubernatura del Estado, ya que oficialmente este viernes arrancarán sus campañas políticas, para concluirlas el venidero 2 de junio, tres días antes de que tenga lugar la madre de todas las votaciones. ¡Órale!

Así que después de los “tiros de calentamiento” que habían venido llevando a cabo, como parte de las precampañas, de aquí pa´l real sí que habrán de emplearse a fondo, como es “echando toda la carne al asador”, con lo que son las propuestas que se traen bajo el brazo, con tal de convencer al electorado de que son la mejor opción para gobernar la Entidad y procurar un mejor progreso para los sonorenses. Ese es el reto.

No obstante y que es una contienda en la solo habrá de dos sopas, por los únicos aspirantes reales y con verdaderas posibilidades de ganar ser “el gallo”, o mejor dicho “Borrego” de la alianza Va por Sonora conformada por el PRI, PAN y PRD, cual es el caso de Ernesto Gándara Camou; mientras que en la otra esquina estará el morenista de Alfonso Durazo Montaño, que le apuesta a que están en el gobierno federal.

A partir de que existe la percepción de que del resto de los “candidotes” no se hace uno, por considerarse que Ricardo Bours Castelo, del Movimiento Ciudadano, estaría “jugando con el escore”, ya que llegada la hora pudiera “bandearse” en favor de alguno de los punteros; en tanto que a Cuauhtémoc Galindo de las Redes Sociales Progresistas; así como Rosario Robles por Fuerza por México; y Carlos “El Bebo” Zataráin González por el Partido Encuentro Solidario (PES), se les cataloga como unos “paleros” de Morena.

Más menos así está ese escenario polaco, por lo que de aquí en adelante se sabrá quién tiene más poder de convencimiento entre Ernesto y Alfonso, lo que se vería reflejando en las urnas el 5 de junio, y es que hasta hoy en día libran una auténtica carrera parejera, contra todo y que en un inicio se dijera que el segundo llevaba la delantera, pero lo que dicen que le ha restado, es que ha estado alimentado el enfrentamiento.

