¡Un peligro! taxis virtuales

Exhiben al PanAmericano

Impulsa “Gober” el empleo

Que es puro blofPatronato

¡Un peligro! taxis virtuales…Los que finalmente se confirmó que sí que están a la buena de Dios, son los usuarios de los taxis virtuales, o de los que operaran a través de las plataformas digitales, como son los de Uber, DiDi, e Inver, entre otros, por cómo la Dirección General del Transporte simplemente no ha podido pararles el alto, para que no sigan funcionando en la ilegalidad, y lo “píor” es que hasta ya se han resignado.

Eso de acuerdo a lo expresado y “apechugado” por el director Operativo de esa dependencia estatal, un tal Luis Miguel Vargas, al confesar que nomás no han podido intervenir ante los reportes de agresiones yacosos que han enfrentado los clientes de esos vehículos de alquiler, y que se han incrementado en las últimas semanas, principalmente contra mujeres, por ser empresas que no han querido registrarse. De ese pelo.

Y es que hasta ahora no ha habido poder humano que las meta al aro, por a la fecha no saberse cuales son las unidades con las que cuentan, como tampoco los choferes a los que hacen socios, por estar cerrados a que los tengan checados en ese sentido, de ahí el porque de las consecuencias que ya se han presentado y agravando, en lo que es ese esquema de servicios transporteriles entre particulares. Ni más ni menos.

Con todo y que la aplicación que más ha dejado que desear, porcómo ha estado “en el ojo del huracán” en las últimas semanas, es la de DiDi, por hoy en día todavía estar desaparecido uno de sus conductores, el joven Jesús Burrola Salazar, con el que perdieran contacto mientras estaba en un viaje, y desde entonces no lo han encontrado, aún y cuando ellos no se han mostrado muy interesados en buscarlo. De ese tamaño.

Aunado a eso se le ha sumado el que dos damas han sido objeto de acciones libidinosas por parte de esos chafiretes a los que afilian, y con las más mínimas trabajas y “candados”, y es que en uno de los casos llegó al grado de masturbarse mientras la trasladaba; mientras que otro cambió de ruta y le hablaba a la pasajera de que todas las féminas creen que las van a violar, por lo que así de depravados son algunos. ¡Tómala!

Sin embargo y a pesar de los pesares, o de esos hechos, lo que es Vargas Delgado está saliendo con que no pueden hacer nada al respecto, como dando a entender que ya “doblaron las manos” en torno a esas irregularidades, no obstante y que existe el Reglamento de Servicios de Transporte de Personas por Medios Electrónicos del Estado, creado el 23 de mayo del 2016, pero que no ha servido para maldita la cosa. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que es una reglamentación que no hay aplicado con todo rigor, y es que contra todo lo manifestado por el funcionario homónimo del famoso cantante del mismo nombre, lo que es la dependencia en la que cobra, sí tienen la facultad de multar a esa clase de operadores, o de “fichitas”, en caso de que cometan alguna falta contra la clientela, y más si son de esa gravedad como las ya señaladas. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben al PanAmericano…A la que sí que dejaron muy mal parada sus propios empleados, es la empresa de valores PanAmericano, luego de que ayer al mediodía les “volaran” un camión blindado de los llamados “Rinocerontes”, cuando recogían dinero en efectivo en un Oxxo de la colonia Pueblitos, al Norte de Hermosillo, en el inter en que dejaron estacionada la unidad para ingresar por la “lana”. ¡Vóitelas!

Aunque lo más increíble de ese suceso, es que para dejarlos “a pie” ni siquiera usaron la fuerza, como tampoco armas, de ahí que para cuando volvieron para abordar el vehículo ya no estaba, por lo que de inmediato lo reportaron, iniciándose una movilización policíaca, hasta hallarlo abandonado en el sector habitacional de Villas del Real, por lo que así estuvo la exhibida para los citados trabajadores de “seguridad”.

Al con ese robo ponerse de manifiesto que no cuentan ni con los más mínimos protocolos preventivos para cuidarse a ellos mismo, y mucho menos los dineros ajenos que transportan, como para que no hubiera vigilando, o “pajareado” la unidad en la que se suponen que llevaban el mayor “clavo” que ya habían recogido, pero aún así les fue bien, porque según esto sólo la utilizaron como taxi, más que para robarla.

Toda vez que al ser localizada no se apreció que a esa PanAmericana la haya violentado, como para intentar sustraerle lo que contenía, lo que habla de que no eran propiamente unos ladrones a la más alta escuela que fueran por esa “cachata”, por lo que solo falta y que les hubieran dejado las puertas sin seguro y hasta con las llaves “puestas”, que es lo más probable, a cómo sucedieron las cosas. Así las sospechas.

Por lo que así se dio es posible tentación que propiciaron para que los pusieran en evidencia, y pasando por alto que lo que es la Policía Municipal “al mando” de Gilberto Briseño, no es lo que se dice muy preventiva, por lo que así estuvo para ripley ese atraco del que todavía no se sabía el posible monto, porque estaban a la espera de que esa insegura compañía hiciera un inventario, a la par que se hacían las indagatorias. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Impulsa “Gober” el empleo…Vaya que se está confirmando por qué Sonora punteara como el Estado que más empleos generara durante el pasado mes de febrero, con todo y la contingencia sanitaria, y es que aquí se han seguido creando las condiciones para que las empresas no solamente sigan llegando, sino además creciendo y expandiéndose, como ahora lo hiciera la planta BD Medical en Hermosillo. ¡Órale!

Y para quien dude lo anterior es que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, acaba de atestiguar el proyecto de expansión de ese consorcio en esta Capital, que en plena emergencia de salud incrementará su plantilla laboral, al desde ya iniciar con la contratación de mil 500 empleados adicionales para totalizar 2 mil 500 con los que ya cuenta, y que ya con sus dos plantas de Nogales completaría las cinco mil plazas.

Porque lo que es en esta “Capirucha” operan con la unidad de negocios de Medication Delivery Solutions, donde actualmente generan mil puestos de trabajo, dedicados a la manufactura de sets de infusión, a lo que ahora le agregarán ese plan de crecimiento orgánico, con una inversión de 10 millones de dólares, que permitirá aumentar su plantilla laboral, y que es lo que Claudia checara en un recorrido que hiciera.

Casi por nada es que Pavlovich Arellano les reconociera ese esfuerzo a los de BD Medical, por ser más meritorio por los tiempos que se están viviendo, después de que iniciaran operaciones en la localidad capitalina en el pleno brote del coronavirus, lo que deja en claro que al margen de eso les ha ido bien, en parte por las condiciones de apoyo que se les ha brindado para que se establezcan y además crezcan.

No en balde es que la Mandataria resaltara, que lo que siempre he pensado, es que la únicaforma de terminar con la desigualdad es que la gente tenga un empleo con seguridad social, y bien remunerado, por ser a lo que todo gobernante debe aspirar, de ahí la importancia de que se concreten esas inversiones, para que haya trabajo, y que es por lo que se le da certidumbre a los empresarios para que sigan invirtiendo. ¡Qué tal!

Pero por si eso fuera poco, todavía ayer le dio el banderazo a la inauguración de la planta New Tech Machinery; así como a la ampliación de las compañías TE Connectivity D&D y ATS/Creation Technologies, con lo que ampliarán en más de 1800 jornales en la Entidad, y es que la primera se dedica al giro de manufacturación de máquinas para la construcción, alposeer dos naves en esta desnaranjada ciudad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que es puro blof Patronato…Quien se está demostrado que ha resultado puro blofy un vil recaudador, es el cabecilla del Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo, Miguel Ángel Figueroa, alias “El Magalito”, y para prueba está el que ahora saliera con la “genialidad” de querer hacer lo que sería una Paseo de la Fama, al estilo del que hay en Hollywood, California. ¿Cómo la ven?

Con lo que a querer y no, pero con esa disparatada “ideota” que se sacara de la manga, se está confirmando que a Figueroa Gallegos no le ha dado pa´ más la imaginación, más que para esa clase de superficialidades, habiendo otras necesidades más apremiantes en el primer cuadro de la ciudad, como para estar pensando en esos gastos superfluos, y más en estos tiempos en que “el horno no está para bollos”. ¿Qué no?

Ya que lo que es “El Magalito” Figueroa ya está pensando en el costo que tendría “esa puntada”, u ocurrencia, para colocar unas estrellitas sobre la banqueta, con la finalidad de reconocer a sonorense destacados en el deporte, la cultura, periodismo y medio artístico, entre otros rubros, y para lo que ya analizan cual sería la mejor ubicación, que tentativamente manejan que podría ser la calle Matamoros, lo que aún está por verse.

Y tan ya lo decidieron “por sus pistolas”, pero no con el dinero de su bolsa, sino con cargo a las millonadas que captan por el leonino cobro que les hacen a los consumidores por medio de los parquímetros, y es que todavía tienen que pagarles por estacionarse, sin importarles que acuden a consumirles en sus negocios, que Figueroa adelantó que ya están por presentarle ese proyecto al municipio, que se tenían muy escondidito.

Así está la incongruencia de ese Patronatito Pro Obras de ellos mismos, si se analiza que con lo de los parqueaderos también modernizaron las fachadas de sus comercios, y es que ese dineral que gastarán mejor lo deberían de destinar para proteger los peligrosos registros de la CFE, donde ya cayeran unos estudiantes y se quemaran; aparte de que ya explotara otro, pero sin que ellos se dignaran hacer algo para prevenirlo. ¡Glúp!

Correo electrónico: [email protected]