Seré gobernador por convicción, no por carrera política

La toma de decisiones será junto con los ciudadanos, las obras de concertarán de acuerdo a las necesidades que indiquen los habitantes de cada municipio, señaló durante la reunión con representantes de Asociaciones Civiles, Ricardo Bours Castelo.

“Los sonorenses pueden poner su confianza en mí como no lo han hecho con nadie”.

Les señaló que toda obra deberá ser concertada y vigilada por los ciudadanos, para que estén tranquilos de que serán las obras que realmente se necesitan.

El candidato a gobernador de Sonora, de Movimiento Ciudadano indicó que: “A mí no me interesa la carrera política, yo quiero ser gobernador por convicción, para servir a los sonorenses y no para hacer carrera”.

Mencionó a los ciudadanos que deben participar y actuar en contra de la inconformidad hacia el estado de diversas maneras, aceptando la inconformidad, expresándola, comentándola y actuando.

Reconoció la labor de las organizaciones civiles que no se conforman y se comprometen para cambiar el entorno de las personas más vulnerables a pesar de que han dejado de recibir apoyos por parte de los gobiernos.

Ricardo Bours se comprometió a hacer equipo con las organizaciones civiles con apoyos bajo reglas transparentes para que haya certeza y confianza.

“Yo estoy actuando en contra de la inconformidad, eso es lo que yo estoy haciendo, me preparé para ser alcalde y me he preparado para ser gobernador”.