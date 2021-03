Será Durazo voz de trabajadores de la salud

El rescate del sector salud requiere de la colaboración de todas las y los médicos sonorenses, y para lograrlo “seré la voz de los trabajadores de la salud”, manifestó Alfonso Durazo Montaño.

Durante un diálogo con miembros del sector, integrado por médicos, enfermeras, camilleros, técnicos y otros profesionales de la salud en el estado, el candidato de Morena al gobierno de Sonora reconoció a estos trabajadores por estar a la altura de las circunstancias y entregar lo mejor de su sensibilidad y compromiso social para enfrentar la pandemia provocada por el Covid-19.

El candidato de “Juntos haremos historia en Sonora” (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza) explicó que la corrupción de un pequeño grupo político provocó que el sector salud quedara en el abandono, con hospitales a medio construir o sin medicamentos, sin personal médico, o saqueado y en bancarrota, como ocurre actualmente por la corrupción en el Isssteson.

“No puede ser que en poblaciones del estado por pequeñas que sean no haya la posibilidad de una atención de primer nivel. Que no haya la posibilidad de consultar a un solo médico… Me propongo que toda la gente de Sonora tenga acceso garantizado a los servicios de primer nivel… Yo no voy a seguir pateando ese bote hacia adelante, yo no voy a administrar el caos en el sector salud, yo lo voy a enfrentar”, afirmó.

Durazo Montaño propuso que además del rescate gradual de la infraestructura de salud, se debe garantizar la seguridad de los pasantes de medicina y mejorar las condiciones laborales médicas y médicos, procurando su basificación y otorgándoles estímulos salariales y mecanismos de ascenso profesional.

Recordó que los recursos de este rescate vendrán del combate a la corrupción y del ahorro en el gasto de gobierno, dejando de gastar en superficialidades para invertir en las prioridades sociales como la salud física de las y los sonorenses.