Separan del Heat a Meyers Leonard

El pívot del Heat de Miami, Meyers Leonard, estará separado del equipo por tiempo indefinido, dijo la organización en un comunicado el martes por la noche, mientras la NBA lleva a cabo una investigación sobre su un insulto antisemita durante una transmisión en vivo reciente de un videojuego.

En el video que salió a la luz el martes, se puede escuchar a Leonard diciendo: «Malditos cobardes; no me dispares, maldita sea».

«Nos acabamos de enterar del video y estamos en el proceso de recopilar más información», dijo el portavoz de la NBA, Mike Bass, en un comunicado. «La NBA condena inequívocamente todas las formas de discurso de odio».

Leonard no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de ESPN aunque más tarde ofreció disculpas y señaló que el error «no es una representación adecuada de quién soy», mientras prometía hacerlo mejor.

«Lamento profundamente haber usado un insulto antisemita durante una transmisión en vivo ayer», escribió Leonard en un comunicado publicado en Instagram.

«Si bien no sabía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa y estaba equivocado.

«Ahora soy más consciente de su significado y Estoy comprometido a buscar adecuadamente a personas que puedan ayudarme a educarme sobre este tipo de odio y cómo podemos combatirlo.

«Reconozco y soy dueño de mi error y no hay que huir de algo como esto que es tan doloroso para otra persona. Esta no es una representación adecuada de quién soy y quiero disculparme con los Arison, mis compañeros de equipo, los entrenadores, la oficina principal, y todos los asociados con la organización Miami Heat, a mi familia, a nuestros fieles seguidores y a otros miembros de la comunidad judía a quienes he herido.

«Prometo hacerlo mejor y sé que mis acciones futuras serán más poderosas que el uso de esta palabra», expresó.

Un ávido jugador, Leonard ha discutido repetidamente a lo largo de los años cuánto le gusta tener intercambios con los fanáticos en su feed de Twitch.

Leonard ha estado fuera desde el 9 de enero luego de sufrir una lesión en el hombro que requirió una cirugía y dio por finalizada la temporada para él.