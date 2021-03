Se une César Montes a la selección Mayor

El técnico argentino reveló que el jugador Monterrey, al igual que Jorge Sánchez, de América fueron parte de la negociación con Jaime Lozano.

Jorge Sánchez y César Montes serán convocados a la Selección Mexicana mayor, y por ello no participan en el Preolímpico.

El técnico Gerardo Martino reveló que esos jugadores del América y Monterrey fueron parte de la negociación con Jaime Lozano.

«César Montes y Jorge Sánchez podrían haber estado con Jaime, pero había una necesidad de Selección mayor y participarán con nosotros», dijo el «Tata».

El Tricolor arranca concentración este domingo de cara a los partidos contra Gales y Costa Rica, en territorio europeo. Confirmó que también contará con Efraín Álvarez, quien tiene la doble nacionalidad.

«Tenemos a Efraín, tengo muy buena relación con él, está muy comprometido con México, más allá de sus cualidades el hecho de tenerlo en una convocatoria podría ser una buena oportunidad para conocerlo más», comentó.

«El Tata» contará con Raúl Jiménez, tal y como en la anterior Fecha FIFA lo hizo con el lesionado Andrés Guardado.

«Espero encontrar a los muchachos con la misma predisposición de siempre. Raúl viene de la misma manera que Andrés en noviembre del año pasado, aprovecharemos que estaremos en Europa, Raúl está muy cerca, si bien realiza entrenamientos evitando choques y roces, lo vamos a tener con nosotros, le pedimos al club si podía dejarlo participar en la primera semana de entrenamiento, charlaremos con él y escucharemos de propia boca cómo se va sintiendo.

«En el caso de «El Chucky» estaba bien, ya integrado al grupo de trabajo, él pensaba que iba a ser considerado en la convocatoria ante el Milán, lo que no ocurrió, y pensamos que ante la Roma pueda jugar», comentó.

No respondió directamente al cuestionamiento sobre una posible convocatoria de Santiago Ormeño, pero sí afirmó que para un llamado no solamente evalúa los goles de un futbolista.

«Como entrenadores lo que debemos hacer es tener en nuestra mente a todos los futbolistas que participan en la Liga, Ormeño es uno más de ellos, pero también observamos a los futbolistas en su totalidad, no solo en una faceta, es importante que un jugador lleve cinco o seis goles, pero también hay una participación en el juego que debe ser analizada.

«Lo que tenemos que observar es cómo el futbolista se integra en el circuito de juego, ver si es un finalizador o participa de la evolución, diferentes cuestiones que hacen a un número nueve y tenemos la obligación de seguir», dijo.