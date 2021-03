Se muestra JLo sin maquillaje y foto en bikini

La diva se encuentra en República Dominicana para el rodaje de su nueva película; desde allá ha subido algunas fotografías y videos que han encantado a todos sus fans

Jennifer Lopez se encuentra en República Dominicana para el rodaje de su nueva película titulada Shotgun Wedding.

Desde allá ha subido algunas fotografías y videos que han encantado a todos sus seguidores.

La primera de ellas fue una selfie donde posa en bikini y deja ver que sigue teniendo un cuerpo muy saludable y fuerte a sus 51 años. “Domingo para cuidarse”, escribió en su cuenta de Instagram.

«Wow» / «Has descubierto la fuente de la juventud» / «Bellísima», fueron algunos de los comentarios que recibió Lopez.

Posteriormente subió un video donde luce sin maquillaje y muestra su rutina para cuidar la piel. Ahí se le ve al natural y con el cabello no tan arreglado como nos tiene acostumbrados a verlos.

Buenos días a todo. Estoy alistándome para el día. Tengo grabaciones. Me coloco mis productos de belleza. Creo que ya estoy lista para las cámaras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya me veo bien? Tengan un excelente día”, se le escucha decir.

JLo se ha sentido orgullosa de que el que no se le vean arrugas ha sido por cómo se cuida la piel y afirma que es natural, que no ha usado botox.

«No juzgo a nadie, si quieren usar botox y cosas inyectables está bien. Pero yo no me he puesto y no me gusta que digan que miento. Yo solo les digo lo que me ha funcionado.

«Yo no soy una mentirosa y no tengo por qué mentir, siempre he sido muy honesta. Si me pusiera botox lo diría”, dijo en una reciente entrevista.